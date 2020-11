Atento Verdinegro: ¿qué pasará con la Primera Nacional?

Después de un parate tan extenso, hay ansiedad. Todo el mundo quiere tener claro el horizonte para saber cómo manejarse de cara a lo que viene. De qué manera va a competir, cómo le conviene prepararse, si necesita o no más refuerzos. Bueno, todas esas dudas ya están fastidiando a los dirigentes, que ven una inacción por parte de la AFA en cuanto a la resolución de los formatos de la Primera Nacional, Primera B y Primera C.

La fecha pautada para el inicio de las tres es el 21 de este mes. Es decir, faltan apenas 15 días. Si bien todos los planteles se entrenan, se reforzaron, armaron amistosos y demás, nadie puede planear mucho más allá de eso porque no sabe cómo se disputarán los campeonatos.

En la Primera Nacional eran dos zonas de 16 equipos, diferente formato que se había establecido para la B y C, que jugaban con Torneo Apertura y Clausura. Y en todo este revuelo que se armó luego de que la AFA decidió dar por finalizada la temporada como consecuencia de la pandemia, aparece a tallar la figura de San Martín de Tucumán. Luego de haber ido al TAS y haber recibido la negativa, el presidente Roberto Sagra ya anunció que no le temblará el pulso para recurrir nuevamente al Tribunal Arbitral con sede en Suiza si considera que el formato de la PN atenta contra su club. El Santo, por ser líder de la Zona B y tener mayor cantidad de puntos acumulados en la temporada, reclamó uno de los dos ascensos a la Liga. Pero no encontró eco en Viamonte ni en el TAS.

De todos modos, en la AFA saben que esa guerra todavía no está terminada. Y le vienen poniendo hielo a las definiciones de otras categorías, que ni siquiera conciernen a la PN. "No tengo ni idea qué va a pasar. En la AFA te dicen que esperan a ver qué hace San Martín para avanzar. Yo no lo puedo entender", comentó en off un dirigente de la B. Uno importante de la PN sostiene: "Estamos más o menos de acuerdo todos en algunas maneras de definir los ascensos, pero si no te la el okey la AFA no podés cerrar nada".

La polémica también está desatada porque muchos señalan a Tigre como uno de los clubes que quiere sacar ventaja, cuando respaldándose en las posiciones al momento del parate, ni siquiera estaba entrando al Reducido. Otros le apuntan a Barracas Central, el club del presidente de la AFA, que estaba 14° en la Zona A y ahora tendrá chances de pelear por un ascenso.

Así las cosas, con los panoramas totalmente en veremos, se puede rescatar que lo siguiente es lo que se sabe de cada categoría.

PRIMERA NACIONAL:

Un borrador dice que del 7° al 16° (10 equipos) de cada zona jugarían una eliminatoria directa y los ganadores se sumarían a los equipos que terminaron entre el 2° y el 6° puesto de la misma zona (serían otros 10 equipos). A los cinco que queden, se les sumaría Atlanta en el grupo A y San Martín de Tucumán en el grupo B, que son los punteros. De los tres que queden en cada zona, el mejor ubicado en la tabla pasa a la final de zona. Los otros dos se eliminan en cancha neutral y el ganador va a la final de zona. El ganador de esa final juega por el primer ascenso con el ganador de la misma instancia en el otro grupo, el perdedor va a la semifinal de zona por el segundo ascenso. El que gane la semifinal de zona juega por otro ascenso con el perdedor de la final por el primero.

Otro borrador pretende agrupar a los equipos en varias zonas, para que se vayan eliminando, pero al parecer no convencería del todo. ¿Qué dice la AFA? Hace la plancha...

Fuente: Infobae