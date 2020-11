El crudo comentario sobre la situación de Maradona que hizo un ex compañero de la Albiceleste

La salud de Diego Armando Maradona volvió a convertirse en la noticia de mayor interés para el país y buena parte del mundo.

El Pelusa tuvo que ser internado en una clínica de la ciudad de La Plata y rápidamente surgió la preocupación de diferentes rincones del mundo.

Tras conocerse la noticia, Osvaldo Ardiles, ídolo del Tottenham de Inglaterra, campeón del mundo en Argentina 1978 y compañero de Diego en la Selección, realizó un fuerte descargo contra el círculo íntimo que está actualmente alrededor del ex Boca y Argentinos Juniors.

"Internaron a Diego Maradona en una clínica de La Plata. Muy feo verlo en TV como dormido, anestesiado, dopado… Dieguito rodeado por una multitud de personas que están con él sólo por el dinero que les paga: Abogados, médicos, choferes, guardaespaldas, etc”, escribió en su cuenta en la red social Twitter.

En una línea similar se mostraron las hijas que tuvo con Claudia Villafañe. “La cantidad de días que esté acá es algo que tengo que trabajar yo, Diego está bien, de alta se va cuando quiera. Mi idea es tenerlo a lo mejor tres días para ajustar tratamientos y ver la evolución. No hay nada de urgencia. Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora lo único importante es que él esté bien. Pero por el bien de todos/as los chupasangre, que no le pase nada”, esbozó Dalma Maradona.