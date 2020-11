El sanjuanino que dirige la UAR hizo su descargo por el homenaje criticado de Los Pumas a Maradona

En las redes sociales y en algunos programas de deportes se despertó la polémica por el homenaje que hicieron Los Pumas en su partido con Nueva Zelanda. Del otro lado, la imagen que recorrió el mundo fue la del capitán de los All Blacks apoyando la 10 de su equipo en recuerdo del mejor del mundo. Y luego se vino el Haka, con esa camiseta en el piso.

En tanto que del lado argentino el equipo solo llevó una simple cinta negra, algo imperceptible, por la muerte del emblemático argentino que es la cara en el mundo. La decisión pasó exclusivamente por los jugadores, quienes son los encargados de determinar qué tipo de homenaje quieren.

Al respecto el sanjuanino Manuel "Manota" Rodríguez que dirige la Unión Argentina de Rugby habló con Diario Olé y dijo que "como Diego no hubo ni habrá otro. Lo admiro y lo respeto y lo siento mio como cada argentino y cada ciudadano del mundo que lo conoció. El más grande de todos los deportistas que haya existido. El brazalete es el símbolo con el que homenajeamos a muy pocos, solo a los grandes", dijo sobre el símbolo que para muchos fue "insuficiente".

Los Pumas siempre generaron ese amor por la camiseta, contagiando sobre todo a la hora de cantar el himno. Fueron muy destacados históricamente por eso. Esta vez, la gran nota se lo llevaron los rivales, que le dedicaron un momento especial a Maradona. Y Nicolás Fernández Miranda (ex medio scrum de Los Pumas, suplente histórico de Pichot, y hoy asistente de Ledesma), se levantó corriendo y llevó la camiseta en homenaje de los All Blacks para guardarla. Va directo al museo.

"No sabía (sobre el tributo) hasta que lancé la moneda con Sam Cane y me lo contó. Estoy muy agradecido por eso. Obviamente Diego Maradona fue muy grande para Argentina, así que estoy muy agradecido por ese gesto de los All Blacks", declaró Pablo Matera, capitán de Los Pumas.

En la noche del viernes, por caso, la selección de básquet había salido a la cancha con la 10. Los Pumas sí llevaron una cintita, mientras en las tribunas hubo varios argentinos con banderas en alusión a Diego. Está claro que el sentimiento no se mancha, que cada jugador, como dijo Matera, sintió como argentino la pérdida de Diego. Sólo que esta vez no hubo un homenaje acorde a la historia apasionada de Los Pumas.