La reliquia maradoniana que brilla en Pocito

Fabricio Marimont aún no sale del asombro. La muerte del Diego le generó un fuerte impacto -como al mundo entero- y lo lleva a recordar el momento en el que recibió en sus manos una camiseta del astro del fútbol, que hoy guarda como un verdadero tesoro. Es una casaca del Napoli, club en el que el argentino mostró su mejor versión durante los `80, que tiene la 10 en su espalda. Se la regaló Maradona a un amigo suyo, Héctor Arnáez, y él, en un momento clave y difícil de su vida, se la obsequió sin dudarlo.

La historia de esa casaca que hoy brilla en Pocito nace en Villa del Parque, donde Arnáez conoció al "10" y otras glorias del fútbol nacional. Fue hace 30 años, cuando jugaba en San Lorenzo y entabló una estrecha amistad con Silvio Rudman, en ese entonces mediocampista de Argentinos Juniors,. El exfutbolista lo sumó a su grupo de amigos, que lo integraba nada menos que el Diego, Batista, Redondo y Gancedo, entre otros.

Es así que en uno de los encuentros que compartieron, Maradona le regaló al sanjuanino la camiseta del Napoli y otra de la Selección Argentina. La casaca celeste, el color distintivo del club italiano, duró apenas un par de años en sus manos. Lo que pasó es que, en muestra de agradecimiento, se la regaló tiempo después a Facundo Della Motta. Sí, al piloto local que hoy compite en el Turismo Carretera. "Su mamá ayudó mucho a mi familia en un momento crítico de nuestras vidas y sentí que, como regalo, se la debía dar", contó hace un tiempo Arnáez en una entrevista a Tiempo de San Juan.

Sin embargo la camiseta volvió a sus manos de manera inesperada. Della Motta sintió que no era merecedor -siempre le tiró siempre más el automovilismo que el fútbol- y se la devolvió. Pero el DT la volvió a entregar, esta vez, para mimar a un amigo que atravesaba un momento difícil. Ese amigo era Marimont, quien había perdido a su padre, y, como muestra de cariño, recibió la camiseta del Diego que conserva hasta el día de hoy. "Todavía la tengo. Tenía pendiente hacerla firmar pero no tuve esa posibilidad. Lo perseguí por todos lados, pero no se dio.", dice Fabricio, quien es hockista y empresario.

Ahora tiene pensado hacerla encuadrar y colgarla en el respaldar de la cama. A pesar de que las casacas y otros obsequios del Diego cotizan en alza, confiesa: "Ni loco la vendo".

"Tiene un sentimiento único y especial, más en este momento. Una vez me ofrecieron 20 mil euros, pero me negué. Hoy no lo haría, salvo que quien me la regaló me la pida. Sé lo que el Diego significa, nos marcó en todas partes del mundo como argentinos. Es especial", explica.

No hay mucho para agregar sobre la historia que une -y unirá siempre- a Diego Armando Maradona con el Napoli. Con el astro argentino, fallecido este miércoles en su casa del Barrio San Andrés, generando conmoción mundial, el club italiano ganó sus únicos dos scudettos y un título internacional internacional (la Copa de la UEFA, actualmente la UEFA Europa League). Un amor que fue más allá de lo deportivo. Fue su segunda casa, una casa hoy llora su partida.

"Su muerte la tomé con mucho dolor, como todos. Fue inesperado y sorpresivo. Al Diego lo teníamos como una persona inmortal, que no se iba a morir jamás", cierra Marimont.