Los 14 días de Francisco Mattia con coronavirus

"A mi caso lo detectamos cuando saltó el primer contagio en el club y nos hisoparon a todos. Automáticamente me aislé con mi familia, cumplí con todo el protocolo y esperé a que pasen los días". Relajado, ya recuperado e incorporado a las prácticas de San Martín, Francisco Mattia habló de sus 14 días con coronavirus. El jugador, uno de los referentes del plantel verdinegro, fue uno de los 5 casos positivos de Covid-19 que se registraron en la institución de Concepción y que tras dos semanas de aislamiento, sin complicaciones para él y los suyos, recibió el alta por parte de Salud Pública.

El propio protagonista, en una charla exclusiva con Tiempo de San Juan, contó que superó la enfermedad y que ya se encuentra entrenando con el plantel que en pocas semanas iniciará el torneo de la Primera Nacional. Antes tuvo que someterse a estudios, como un electrocardiograma y radiografía de tórax, para descartar secuelas producto del coronavirus, a pesar de no haber presentado ningún síntoma durante el proceso infeccioso. "En casa los tres fuimos asintomáticos. Ninguno presentó fatiga ni decaimiento, nada de nada. La pasamos bien, no hubo problemas", dice el defensor.

El primer caso de coronavirus que se registró en San Martín fue el del sanjuanino Francisco Álvarez y el mismo se informó oficialmente el 17 de octubre. Ese mismo día se empezó a testear a los jugadores, cuerpo técnico y auxiliares, arrojando otros 4 casos positivos (tres jugadores y un auxiliar). "Fue raro porque yo nunca tuve contacto con él (Álvarez). Sinceramente no sabemos cómo me contagié. Quizás en un espacio cerrado, donde el virus es más peligroso. No hubo contacto en la cancha ni por fuera, así que creemos que pudo ser en el consultorio. Fue una sorpresa porque fuimos muy responsables con el protocolo", cuenta Mattia.

Tras ser notificado el jugador, su mujer e hijo quedaron aislados en su vivienda. Fue gracias a la solidaridad de amigos y gente del club que pudieron sobrellevar esos 14 días de encierro. "Los amigos estuvieron por el tema de los mandados. Nosotros comprábamos online, ellos lo retiraban y después dejaban las cosas en la puerta de casa, sin tener contacto. Nos preguntaban día a día qué nos hacía falta. La gente del club, Miadosqui (presidente), el cuerpo técnico y médico también estuvieron a disposición. La familia que está fuera de San Juan también. Todos preocupados y preguntando qué necesitábamos. A todos nos puede pasar, todos estamos expuestos a contraer coronavirus".

Durante esos 14 días Francisco estuvo sin tocar una pelota, realizando trabajos de fuerza por recomendación del médico. "Evité lo aeróbico porque quizás podía aparecer signos de cansancio o ahogo. Trabajé en el fortalecimiento de la fuerza. Por suerte estoy bien. No es lo más lindo aislarse nuevamente, después de un parate larguísimo, pero la pasamos sin demasiados problemas. Por suerte volví al club y me incorporé a los entrenamientos", expresa.

Ahora Francisco está enfocado en recuperar el ritmo, mientras entrena a la par de sus compañeros. Lo último que se sabe del torneo de la Primera Nacional es que comenzará el 21 de noviembre y en San Martín ajustan detalles de cara a lo que se viene. "La verdad es que hay ansiedad. Estamos encarando el tramo final, esperando que la primera fecha se lleve a cabo de la mejor manera", apunta el defensor.