Lo mejor y lo peor del debut de la Selección, según futbolistas sanjuaninos

La Selección Argentina inició las Eliminatorias Sudamericanas con un triunfo. Fue 1 a 0 ante Ecuador, en una Bombonera vacía y apenas un par de entrenamientos a cuesta por la pandemia de coronavirus. Messi fue el autor del tanto y, pese a que toda victoria hay que celebrarla, y más si se trata de un debut, siempre hay espacio para la crítica. Consultados por Tiempo de San Juan, cinco futbolistas sanjuaninos opinaron sobre lo mejor y lo peor del primer partido del conjunto nacional.

Daniel Garipe - futbolista y actual coordinador de inferiores en Alianza

"Por lo que vi en el primer tiempo me gustó mucho el juego colectivo, a pesar de que hubo muchos futbolistas llevan pocos partidos en la Selección. Pensando en el futuro, este equipo necesita más rodaje. En el segundo tiempo bajó el ritmo, lógico de la misma inactividad. Pero me ilusiono a futuro con lo que puede venir, son chicos jóvenes y hoy demostraron que no les queda grande la camiseta".

Lucas Salas - ex futbolista de San Martín

"Lo vi bastante flojo, quizás por los pocos entrenamientos que tiene el equipo. Pero hoy no encontró funcionalidad, dependemos de que Messi haga algo para generar. Lo mejor: el buen partido de Ocampos".

Nicolás Sottile - ex futbolista de Sportivo Desamparados

"Lo mejor fue ganar. Lo peor es que se notó que hace mucho no jugaban juntos. Pero hay que rescatar lo positivo y seguir sumando".

Sergio Araoz - ex futbolista de Del Bono

"Lo mejor de la Selección fue la defensa. Lo que no me gustó fue el ataque. Lo vi a Messi muy solo. Pero hay que confiar en este recambio".

Maxi Jorquera - ex futbolista de Los Andes (Tudcúm)

"Es difícil sacar una evaluación sobre este partido, fue un párate larguísimo hasta este encuentro y se vio reflejado en el juego. Lo positivo es que se arrancó con un triunfo, ya que las Eliminatorias son siempre muy complicadas".