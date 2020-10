Cumpleaños de Maradona: 60 cosas sobre el "10"

0: Partidos jugados en Copa Libertadores. Su deuda pendiente, según reconoció él mismo.

1: Título del Mundo con la Selección argentina mayor en México 1986 y un solo campeonato en Argentina, con Boca en el Metropolitano 1981.

2: "Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar el Mundial y el segundo es salir campeón de Octava." (Maradona, a los 12 años, en un video).

3: Los títulos logrados con el Barcelona en España: Copa del Rey, Recopa y Supercopa.

4: Los títulos que ganó con el Napoli de Italia (Liga 1987 y 1990, Copa Italia 1987 y Supercopa Italiana 1990).

5: Partidos oficiales que jugó con la camiseta de Newell’s Old Boys (1993/94).

6: Los equipos en los que jugó en su carrera profesional: Argentinos Jrs, Boca, Barcelona de España, Napoli de Italia, Sevilla de España y Newell’s Old Boys.

7: Los equipos que dirigió como DT: Deportivo Mandiyú (1994), Racing (1995), Selección argentina (2008/10), Al-Wasl (2011/12) y Al-Fujairah (2017/18), ambos de Emiratos Árabes Unidos, Dorados de México (2018/2019) y Gimnasia y Esgrima La Plata (2019-actualidad).

8: Los goles que marcó en los Mundiales de mayores: España 82, 2 (Hungría); México 86, 6 (Italia 1, Inglaterra 2, Bélgica 2); Estados Unidos 94, 1 (Grecia).

9: de octubre de 1994, debutó como DT dirigiendo a Deportivo Mandiyú de Corrientes. Perdió 2-1 contra Rosario Central.

10: Su número de camiseta insignia, que incluyó estampa en su firma.

11: La sumatoria de los títulos que logró con equipos y la Selección argentina en su etapa como jugador.

12: Los partidos que jugó con la Selección argentina en Copa América. No ganó ninguna.

13: de Junio de 1982 se produce su debut en un Mundial de mayores, con caída ante Bélgica por 1 a 0.

14: Veces marcó 3 o más goles en equipos o en la Selección argentina.

15: Meses de suspensión recibió de parte de la Liga Italiana por su dóping en 1991.

16: El número que utilizó en su debut en Argentinos Jrs. El 20 de octubre de 1976, a los 15 años.

17: Años jugó en la Selección argentina mayor. Con 91 partidos y 34 goles.

18: Partidos ganó dirigiendo a la Selección argentina entre el 2008 y 2010. Sobre un total de 24 que disputó.

19: De mayo de 1978. César Luis Menotti lo dejó fuera del plantel que afrontaría el Mundial de Argentina, junto a Bravo y Bottaniz.

20: De octubre de 1976 debutó oficialmente en Argentinos Jrs, en la cancha que hoy lleva su nombre.

21: Los partidos que jugó en cuatro Mundiales de mayores entre 1982 y 1994.

22: De junio de 1986, el día que le convierte dos goles emblemáticos a Inglaterra, el de "La mano de Dios" y el "Mejor de todos los tiempos".

23: Partidos dirigiendo al Al-Washl de Emiratos Arabes Unidos, entre 2011 y 2012. Ganó 11, empató 3 y perdió 9.

24: De septiembre de 1983, el defensor del Athletic Bilbao, Andoni Goicochea, le quebró el tobillo izquierdo en un partido de la Liga española.

25: De Octubre de 1997 jugó su último partido como profesional ante River en el estadio "Monumental". Jugó el primer tiempo y luego fue reemplazado por Juan Román Riquelme.

26: De Abril de 1991 fue arrestado en un departamento de Caballito, por tenencia de estupefacientes.

27: De Febrero de 1977 debutó en la Selección argentina mayor en un amistoso ante Hungría (5-1) en La Bombonera.

8: Fueron los goles que marcó con la camiseta de Boca en la temporada de 1981.

29: De Junio levantó la Copa del Mundo en México 86, tras la victoria de Argentina sobre Alemania Federal por 3 a 2.

30: De octubre de 1960 nació en el Policlínico Evita de Lanús.

31: En 1988 convirtió su gol 31 en el seleccionado nacional en un partido en Australia ante URSS 2-4. A partir de allí, se abrió su primera peor racha sin goles con la albiceleste de 11 partidos, hasta que convirtió en 1990 en un amistoso ante Israel (2-1).

32: Partidos empató en su carrera (hasta la fecha) como entrenador, en los diferentes equipos que dirigió.

33: Los penales que ejecutó en su carrera profesional.

34: Los goles que marcó en la Selección mayor de argentina, entre 1977 y 1994.

35: Partidos oficiales jugó en la Selección argentina junto a Jorge Burruchaga, quien convirtió siete goles, uno de ellos con pase de Diego, el del título del Mundial 1986.

36: Partidos oficiales -en la Liga española- son los que jugó en el Barcelona entre 1982 y 1984. En ese tiempo tuvo hepatitis y sufrió una grave lesión en el tobillo.

37: El defensor peruano Carlos Reyna le hizo una marca pegajosa en el duelo por eliminatorias sudamericanas. Ese fue su partido número 37 con la Selección mayor.

38: Los goles que marcó en el Barcelona de España (1982/84), en todas las competencias.

39: Fueron los partidos que dirigió en Dorados de Sinaloa de México, pero no logró el ascenso a Primera División.

40: Mil personas reunió Maradona en el primer entrenamiento en Newell’s.

41: Años tenía en su partido despedida en el 2001 en La Bombonera, donde dijo la célebre frase: "La pelota no se mancha".

42: El 15 de octubre de 1995, en su partido número 42 luciendo la camiseta de Boca, le convirtió un gol a Argentinos Juniors, en cancha de Vélez.

43: Goles convirtió en 1980 en su último año como jugador de Argentinos Juniors.

44: El amistoso ante Brasil en 1993, cuando regresó al seleccionado luego de tres años, fue la 44° ocasión que fue capitán del seleccionado en partido oficiales.

45: Los partidos oficiales, entre Metropolitano y Nacional, que jugó en la temporada 1980 con Argentinos Juniors, la última en La Paternal.

46: Ese fue el partido oficial con la camiseta del Barcelona en febrero de 1984, cuando le convirtió un gol al Real Madrid en la derrota 1-2.

47: Goles convirtió en partidos por copas nacionales, tanto en Italia como en España.

48: Años tenía cuando debutó dirigiendo a la Selección argentina. Contra Escocia en Glasgow. Triunfo por 1 a 0.

49: Partidos jugó con el Nápoli en la temporada 1986/87. En ella, obtuvo la Liga italiana y la Copa Italia.

50: En el partido 50 con la camiseta de Boca, pierde 6-4 ante Racing en La Bombonera, el mismo día que Mauricio Macri fue electo presidente del club.

51: El minuto del gol con la mano a Inglaterra en México 86.

52: Partidos oficiales ganó como jugador con la camiseta de la Selección argentina.

53: Faltas recibió Maradona en el Mundial 86 y terminó siendo el jugador más golpeado.

54: Años tenía cuando comenzó a conducir "La noche del 10" por Canal 13.

55: Minutos jugó en su último partido en la Champions de 1990, en los octavos de final ante el CSKA de Moscú (lo reemplazaron), que terminó con la clasificación de Nápoli en definición de penales (5-3).

56: Premios y galardones ganó a lo largo de su carrera. Entre ellos el Olimpia de Oro, el Balón de Oro del Mundial 86, Deportista del Siglo (Círculo de Periodistas Deportivos). Mejor jugador de todos los tiempos (AFA – 1993).

57: Cuando cumplió esa edad, en 2017, por primera vez la FIFA le rindió un homenaje con un video conmemorativo de sus grandes momentos que subió al canal del organismo en Youtube. Ya era presidente el ítalo-suizo Gianni Infantino.

58: Partidos jugó en la Selección argentina, en la década del ’80. En ese lapso fueron dos mundiales de mayores, dos Copa América y una Eliminatoria sudamericana.

59: Goles marcó de tiro libre en sus diferentes equipos y la Selección.

60: Hace 60 años nació en Villa Fiorito. Un 30 de octubre de 1960.

(Fuente: El Litoral)