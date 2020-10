El Muñeco, durísimo por el mercado de pases: "No estamos en oferta"

Marcelo Gallardo tiene su propia agenda. Si bien no desconoce la crisis económica que la pandemia del coronavirus agigantó en Argentina y en los clubes, el entrenador tiene la mente puesta en sostener el nivel de un River que se acostumbró a hacer historia en los últimos años. Y para eso precisa que las piezas que se van y le dan paso a otras no afecten el funcionamiento que llevó al equipos de Napoleón a la cima del continente. La reciente salida de Lucas Martínez Quarta a Fiorentina y los rumores de que hay clubes brasileños interesados en otros jugadores generaron un clima de incertidumbre que el Muñeco cortó en seco en la conferencia de prensa de este lunes.

"Veo mucho entusiasmo en el mercado de pases: parecería que estamos en la cartelera. Como si ofreciéramos oportunidades para que vengan a los nuestros, buenos y baratos. Y no estamos en oferta. Tratamos de que nuestros jugadores tenga en el valor que merecen, más allá de la situación que existe. Si hay futbolistas que tienen intenciones de irse, será conversado como pasó con Quintero o Martínez Quarta. Nuestros jugadores son requeridos, sí, pero ofertas reales no hay. Y ningún jugador después de Martínez Quarta, tuvo intención de hablar conmigo porque ve con buenos ojos una posible salida", avisó el DT, marcando la cancha de cara a lo que viene.

#HalconesYPalomas | Marcelo Gallardo, en conferencia ?



uD83DuDDE3 "Mi opinión sobre la venta de Lucas Martínez Quarta no va a modificar nada"

uD83DuDDE3 "Esperemos que no se vaya ningún jugador más"

uD83DuDDE3 "Compromisos de que no se va a ir nadie más, no hay ninguno" pic.twitter.com/i6QP4hC1xj — TNT Sports LA (en uD83CuDFE1) (@TNTSportsLA) October 19, 2020

Y es que, tras la salida del defensor a Europa y de Juanfer Quintero a China, en las últimas horas surgieron versiones de que podrían llegar propuestas desde Brasil por Nacho Fernández, Lucas Pratto, Nicolás De la Cruz y Matías Suárez. De hecho, el representante del cordobés advirtió que tuvo sondeos y que pronto llegará una oferta. La dirigencia, igual, salvo que se acerquen con un número inesperado o extraordinario, le daría tranquilidad a Gallardo y no vendería más. "Conmigo no hay ningún compromiso. Esperemos que no, pero eso deberá verse en estos días. Es difícil porque cuando estás en una competencia y después de haber cerrado en Europa... tenemos que estar atentos. No estamos en condiciones de competir con otros mercados en niveles económicos. La posibilidad del futbolista de querer emigrar para tener una chance mejor en lo económico no me parece que sea un tema en el cual nosotros nos tengamos que enfocar. Está en la agenda periodística, pero tenemos que enfocarnos en el partido que va a determinar quién va a ser el primero del grupo para lo que viene", dijo el entrenador, que no suele elegir sus palabras por casualidad y mucho menos al subrayar que ya se está en plena competencia.

