Las dos preguntas incómodas que gambeteó Gallardo

Marcelo Gallardo se dispuso a afrontar la conferencia de prensa habitual de los viernes sin saber que de entrada lo iban a incomodar.

-En los últimos días los hinchas de River hicieron tendencia el "Pablo Pérez a River". Teniendo en cuenta que probablemente no siga en Independiente, ¿te gustaría contar con un jugador de las características de Pablo Pérez? Como entrenador, ¿cómo serías con Pablo Pérez, un jugador que habitualmente tiene dificultades con las amonestaciones?

-No, no me voy a expresar sobre el tema. Así que te doy tiempo para que hagas otra pregunta.

-¿No la vas a contestar?

-No, no, porque es todo una broma, es hipotéticamente. La verdad que no tengo ganas de contestar algo que no me involucra para nada.

-¿No te gustaría contar con él?

-Te imaginás que estoy pensando en el partido de mañana (en realidad River juega el domingo a las 17.35) y vos me venís a preguntar si... me parece fuera de lugar.

-No, bueno. Yo te lo quería preguntar porque es...

-No, entiendo. Entiendo que tengas ganas de preguntar algo que pueda llegar a sacar algún tema de conversación pero me parece que no. Por lo menos yo no me voy a prestar para eso.

Sin embargo esa no fue la única vez que Napoleón eludió una pregunta en la conferencia. Un rato después de que le escapara al tema Pablo Pérez le hicieron otra consulta que volvió a incomodarlo. ¿El apuntado? El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Al DT le pidieron una opinión en relación al hecho de que la FIFA haya designado a Macri como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, pero, como antes, Gallardo tampoco respondió: "No voy a opinar sobre el tema. Si tengo una opinión formada la guardo para mí".

Fuente: Olé