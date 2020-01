Escándalo: el DT de Sportivo borró de mala manera del plantel a Santiago Ceballos

Convulsionado arranque de pretemporada para Sportivo Desamparados cuando el delantero Santiago Ceballos fue notificado que no seguirá en el plantel del primer equipo bajo las ordenes de Nazareno Godoy. De muy mala manera, el DT le comunicó la noticia cuando el jugador estaba cambiado y por subirse al colectivo para iniciar con el primer entrenamiento del año.

“No sé cómo decírtelo de otra manera, pero en mi equipo vos no estás” fue una de las frases que habría dicho el entrenador a Ceballos. Además, le habría comentado que no era de su gusto futbolístico y que no habría rendido en los entrenamientos.

El mismo futbolista comentó el incómodo momento que pasó en los camarines del estadio: “Estoy un poco triste. Me trató de mala manera cuando estaba cambiado listo para subirme al colectivo. Creo que nunca le falté el respeto a nadie y lo que viví hoy no fue grato. Él (por Godoy) se molestó porque comunicó a los dirigentes que no iba a seguir. A mí nadie me comunicó eso. Es más, hace tres semanas me abonaron el sueldo y no me comentaron nada”.

Este mismo escenario sucedió a mediados del año pasado cuando Silvio “el Mago” Prieto pasó una situación similar cuando el DT era Mauricio Magistretti. Asimismo, ambos jugadores son de los dos más queridos por la hinchada puyutana ya que fueron parte de la última camada de jugadores que lograron ascender defendiendo los colores del club.