Trinidad: un club que sueña en grande

Volver a ser. Ese es el camino que tomaron dirigentes, jugadores y cuerpo técnico para afrontar este difícil y complejo Torneo Regional Amateur 2020. Trinidad quiere recuperar el protagonismo que supo tener décadas anteriores y para concretarlo comenzó a prepararse en silencio bajo las ordenes de Víctor Cabello.

Rubén Galdeano es el presidente de una de las instituciones más importante de Rawson. El dirigente habló sobre el modelo 2020 del elenco rawsino: “Es un campeonato nuevo por empezar en el que genera mucha ilusión en jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes e hinchas del club. Estamos muy esperanzados en poder realizar un buen campeonato. Los muchachos están entrenando desde el 2 de enero con mucho sacrificio".

El titular del club detalló el presente que atraviesan: “Estamos bien, con algunos problemas lógicos por el tema de afrontar un torneo tan costoso. Afortunadamente el club está ordenado y no tenemos deudas. Tampoco tenemos déficit en infraestructura ya que contamos con dos predios grandes que están en buenas condiciones”.

El presidente habló sobre los preparativos para la primera fecha: “Tenemos la idea que el hincha que venga a la cancha disfruten del espectáculo más allá del partido en sí. Para eso estamos trabajando en brindar un show musical antes de cada inicio del encuentro. El debut será el 31 de enero a la noche para que todos puedan acercarse. Es bueno para la institución que la familia de Trinidad vuelva”.

Rubén Galdeano se siente orgullo por el regreso de muchos hinchas que viene a dar una mano: “Vemos que hay mucho entusiasmo por el club. Hay mucha predisposición porque la gente viene a colaborar. Todos buscamos que Trinidad continúe creciendo hasta el momento. Queremos que todos disfruten del club”.

Con respecto al retorno de los visitantes, el presidente puntualizó: “Estamos trabajando en las autorizaciones correspondiente para que puedan asistir ambas parcialidades cuando Trinidad sea local. Es muy bueno para el espectáculo y al club que ocurra esto. Tenemos infraestructura adecuada para que podamos albergar a los visitantes”.

Galdeano no oculta su sentimiento por Trinidad: “Representa muchísimo. Me crié en el barrio atlético y jugué acá. Mi familia siempre viene al club. Es más, mi hijo tiene 6 años y se está formando. Este club es importante para el departamento porque les da un espacio a los jóvenes puedan entrenar y crecer como persona para que no estén tanto tiempo en la calle”.