Confirmado: Los Pumas jugarán en San Juan ante los campeones del mundo

Tal como adelanto TIEMPO DE SAN JUAN. Los Pumas volverán a la provincia. En esta oportunidad no será un partido de Ventana cómo sucedió con Gales e Inglaterra; sino el certamen más importante de selecciones del hemisferio sur. El seleccionado argentino disputará la segunda fecha del Rugby Championship en el estadio del Bicentenario recibiendo a los Springboks; actuales campeones del mundo.

Este compromiso es el más importante en toda la historia del rugby sanjuanino; marcando un antes y un después en una de las disciplinas que más creció a nivel mundial en la práctica deportiva. Además, tendrá el agregado que es el primer partido oficial de Sudáfrica fuera de su casa ya que los partidos de Ventana de lo llevarán a cabo en el interior del país con el objetivo de celebrar el título obtenido en 2019 tras ganarle la final a Inglaterra en Japón.

Vale destacar que participaron de la presentación del partido el gobernador Sergio Uñac, el Secretario Jorge Chica, el presidente de la Unión Argentina de Rugby Marcelo Rodríguez y el medio scrum de Jaguares Tomás Cubelli.

El histórico partido se desarrollará el sábado 15 de agosto a partir de las 16.40 en el estadio San Juan del Bicentenario y corresponderá a la segunda fecha del Rugby Championship. Dicho certamen, lo disputan los selectivos de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Argentina. Los otros dos encuentros a disputarse en el país aún no está confirmado pero no saldría de las plazas de Buenos Aires, La Plata (All Blacks), Salta Córdoba y Santa Fe (Wallabies).