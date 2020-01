El sanjuanino que viaja a Paraguay con el sueño de ser Puma

Fue el mejor forward del torneo más importante de la región. Gracias a su juego aguerrido contribuyó para que Universidad sea uno de los mejores equipos en la temporada pasada. Ahora tendrá la chance que buscaba desde hace tiempo para volver a ponerse en el radar de Los Pumas.

Federico Gutiérrez hará historia al formar parte de un hito para el rugby sudamericano. El segunda línea jugará para Olimpia Lions en la primera edición de la Superliga Americana de Rugby. Este novedoso certamen iniciará el 7 de marzo y durará tres meses con la participación de las franquicias de Ceibos (Argentina), Selknam (Chile), Corinthians (Brasil), Peñarol (Uruguay) y Cafeteros Pro (Colombia).

El nacido en Universidad habló sobre la gran chance que se presenta en su carrera deportiva: “Me encuentra en el momento justo. No sé hasta qué edad podré competir en el máximo nivel. Es una oportunidad que esperaba y tengo muchas ganas de aprovecharlo. Además, esta liga me permite estar cerca de mi familia. Es una excelente posibilidad para aquellos que no tienen ciudadanía europea y quieren jugar en un nivel profesional óptimo”.

Federico detalló sobre su incorporación a una de las instituciones más importante de sudamérica: “Lo lindo de esto es que vamos a marcar la historia del club en una disciplina nueva. De todas maneras, Olimpia es un grande y cuenta con uno de los equipos más importante de fútbol continental. Es un gigante en Paraguay. Además, nos entrenará el ex head coach (entrenador) de Jaguares (Raúl "Aspirina" Pérez) y tendré compañeros de mucho renombre. En lo personal me motiva para dar el 100x100”.

Para Gutiérrez, Universidad siempre formará parte de su vida y sabe que algún día retornará: “Desde ya te digo que voy a tener una tercera etapa. No me canso en decirlo, pero la U es mi segunda familia. Toda mi vida gira alrededor del club. Voy a extrañar los entrenamientos, el tercer tiempo, esos viajes tediosos pero que en el fondo siempre disfrutabas con tus compañeros" .

El segunda línea analizó la temporada que pasó en la que tuvo una destaca performance junto al primer equipo: “Fue el proceso que más disfrute de todos porque tuve la oportunidad de formar parte del resultado de un trabajo a largo plazo. Más allá que fue una temporada muy difícil con altibajos, logramos realizar una gran campaña dejando al club donde tenía que estar. Nos debíamos esta temporada por la historia que tiene esta camiseta y por la gente que trabaja incansablemente para que Universidad tenga este presente”.

A su 27 años, el forward no pierde el foco y trabaja para poder vestir la camiseta de la selección Argentina: “El gran sueño que tengo es tener la chance de estar en Los Pumas. Esta ilusión es por la que me entreno y me esfuerzo para poder conseguirlo. Estar en esta liga te posiciona un poco, pero voy a focalizarme en hacer bien las cosas en Olimpia. Ojalá, que después se den las cosas”.

Comienza una nueva etapa de unos de los jugadoreas regulares del rugby sanjuanino. Paraguay será su nuevo destino. Tal vez sea el trampolín que necesita para alcanzar el sueño de todo jugador sueña desde pibe y pueda calzarse con la camiseta que representa la tradición de un deporte que trasciende el país ganándose el respeto de todo el mundo ovalado.