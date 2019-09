En un friccionado partido, Argentina empató en cero ante Chile

Argentina y Chile empataron sin goles en Los Ángeles por un partido amistoso de la fecha FIFA de septiembre. Fue un entretenido encuentro, que tuvo por momentos pierna fuerte, y que le sirvió a Lionel Scaloni para ver a sus nuevos convocados de cara a las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial de Qatar 2022, que comenzará en marzo del año próximo. El próximo encuentro de la gira por Estados Unidos será este martes frente a México del "Tata" Martino.

"Por momentos hicimos cosas interesantes y por momentos no por el cansancio de los chicos por el viaje. La idea era que los nuevos chicos se acoplen. Intentamos hacer lo mismo que hicimos en la Copa América, con tres delanteros arriba. Por momentos creo que se jugó bien, tuvimos situaciones, pero nos faltó más días de trabajo. Tienen nivel (los debutantes de la Superliga), me ponte contento porque no se notó el peso del partido", expresó Lionel Scaloni tras el encuentro. Vale recordar que el DT fue confirmado por la AFA de cara a esta nueva etapa en la selección argentina.

Luego de haber terminado en el tercer puesto de la Copa América que se disputó en Brasil, Scaloni inició este nuevo proceso con la idea de ampliar la base de futbolistas que tendrá en consideración para afrontar la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

"Cuanto antes lo hubiéramos sabido, mejor, sobre todo para plantear el futuro. Tomaron la decisión antes de lo pautado y fue bienvenida, porque para planificar el futuro es mejor", había expresado el DT de la Selección en referencia a su continuidad en lo que fue la conferencia de prensa previa al partido.

Con las convocatorias de futbolistas como Leonardo Balerdi (ex Boca y hoy en el Borussia Dortmund), Nicolás Figal, el defensor de Independiente, o Nicolás Domínguez, uno de los mejores mediocampistas del fútbol argentino que próximamente dejará Vélez para irse al Bologna italiano, Scaloni buscó variantes para afrontar los próximos compromisos: además de las Eliminatorias, en el 2020 se jugará la Copa América en Argentina y Colombia.

Para el enfrentamiento de esta noche en el Memorial Coliseum, de Los Ángeles, frente a Chile, el DT decidió que Agustín Marchesín sea el arquero del seleccionado para el encuentro ante la selección trasandina. En la defensa, Martínez Quarta hizo su presentación con Argentina, que tuvo en la zona del mediocampo a los volantes que Scaloni ya dejó entrever en la Copa América que más le seducen para jugar: de Paul, Paredes y Gio Lo Celso. En el ataque estuvo Dybala, Joaquín Correa y el 9 elegido por Scaloni: Lautaro Martínez.

Tras este juego ante La Roja, el seleccionado nacional viajará rumbo al estado de Texas. Allí, en la ciudad de San Antonio, la casa de Manu Ginóbili, Argentina cerrará la fecha FIFA con el segundo amistoso de la gira frente a México, el conjunto dirigido por Gerardo Martino, ex DT de la Selección. Dicho partido se jugará en el estadio Alamodome.

