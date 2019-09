El pipa dijo porque se "morfo" el gol ante Alemania en la final del mundo

Gonzalo Higuaín será noticia hasta el día en que se retire del fútbol. Tanto por sus aciertos como por sus errores. De regreso en Juventus tras su paso por Chelsea, el delantero de larga trayectoria en la selección argentina brindó una entrevista a Fox Sports. Y uno de los temas salientes fue su posible regreso a River. Al respecto, abrió una ilusión para los hinchas millonarios para el futuro.

"Yo nunca le cierro las puertas a nada. Hay un gran técnico, que fue compañero mío ahí y al que le tengo un gran cariño", indicó el delantero de la Juventus sobre Marcelo Gallardo. Y expresó: "La gente de River siempre se portó espectacular conmigo. Pero pienso en el presente, en disfrutar acá en Italia y cumplir mi contrato con la Juventus", comentó.

El Pipita también proyectó una gran carrera en en Europa para el DT de River. "Marcelo está haciendo una gran trayectoria en River, ganó muchísimos títulos. Sin dudas es un técnico ganador, que va a tener un gran futuro en Europa", dijo el ex jugador del Real Madrid.

Pero quizás, el pasaje más interesante de la entrevista fue cuando se habló de la final perdida ante Alemania en el Mundial de Brasil 2014. Una oportunidad única para la Argentina y para el atacante, que dispuso de una ocasión ideal de gol, cuando quedó frente a frente ante el arquero Manuel Neuer a los 20 minutos del primer tiempo. Era la chance para que la selección de Alejandro Sabella se pusiera en ventaja y luego se dedicara a manejar los tiempos.

"Fue una jugada claramente inesperada, pero bueno, me tocó estar ahí y lamentablemente no se pudo concretar", recordó en diálogo con Fox Sports, y justificó la decisión que tomó en ese momento: "Creo que le decisión que quise concretar fue lo primero que se me vino a la cabeza, no sé si hoy volvería a hacer lo mismo".

Esa jugada está en la memoria de todos los amantes de la selección. Era la gran chance de que un equipo liderado por Lionel Messi se subiera a la cima del mundo. E Higuaín tuvo la gran ocasión en sus pies. "Me agarra saliendo y de espalda. Me la dio un defensor a 15 metros y apenas me giré tenía el arco enfrente", aseguró el delantero de la Juventus con una frase que podría despertar polémica: "Quizás se ve más fácil de lo que era, pero ya pasó y hay que mirar hacia adelante".

Ante la repregunta del comentarista y exfutbolistas Diego Latorre, sobre si durante esos 3 o 4 segundos de jugada pensó que se trataba ni más ni menos de la final del mundo, Higuaín reveló que no pensó en nada. "Trato de jugar todos los partidos de la misma manera. La dimensión era lo más alto, pero ahora miro para adelante, porque todavía me quedan años para jugar al fútbol y los quiero disfrutar", afirmó.