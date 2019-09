El guiño de un goleador a River: “Nunca le cierro las puertas”

Gonzalo Higuaín, uno de los mejores futbolistas argentinos de los últimos tiempos, continúa luciéndose en Europa. Pipita, alejado de la Selección -renunció oficialmente en marzo-, se dedica 100% a Juventus de Italia, luego de su breve paso por el Chelsea Inglés en el semestre pasado.

"Me quedo a cumplir en contrato", respondió el goleador en el diálogo que mantuvo con Fox Sports, ante la consulta sobre su futuro futbolístico en lo inmediato. Sin embargo, dio un indicio de que baraja la posibilidad de retornar a su club de origen, River Plate.

"Nunca le cierro las puertas a River, pero ahora pienso en el presente", aseguró el delantero de 31 años. Además, contó que sigue la campaña del equipo de Marcelo Gallardo, que lo pone "muy contento" el buen momento que atraviesan y que la semifinal de la Copa Libertadores contra Boca "es un partido muy lindo para ver y no me lo voy a perder".

Con respecto al DT del Millonario, Higuaín dijo afirmó que "puede llegar a tener un gran futuro en Europa". "Es un técnico que le da una impronta muy buena a los equipos que dirige", agregó.

En cuanto al seleccionado nacional, Pipita confirmó que es un ciclo cerrado en su carrera. "Extraño la Selección pero diversión motivos me llevaron a tomar la decisión de dar un paso al costado. Ahora la disfruto desde otro lado. Siempre di todo, pero no tuve el final esperado", expresó quien jugó tres Mundiales con la camiseta celeste y blanca.

Justamente, Higuaín fue el principal blanco de las críticas tras la final del Mundial de Brasil 2014, que Argentina perdió en tiempo suplementario contra Alemania. Sobre la dudosa jugada en la que el delantero choca con el arquero Manuel Neuer y el árbitro no cobró la pena máxima, Gonzalo sostuvo que ya es cosa del pasado. "Ya no se puede mirar atrás. El penal nos podía poner en ventaja pero ya no se puede hacer nada. No la miro más a la jugada", declaró.

Y de la chance de gol desperdiciada en aquella final, develó que "fue inesperada" y que "no definiría de la misma forma" si se le presentase nuevamente la ocasión.

Consultado acerca de a quién ve como 9 en Argentina en el Mundial de Qatar 2022, Higuaín no dudó en mencionar a Lautaro Martínez. "Ojalá que le vaya bien en la Selección, tiene una madurez fuerte. Está arrancando una carrera extraordinaria y tiene todas las condiciones", fueron los augurios que soltó para el ex atacante de Racing, hoy en Inter de Milán.

También habló de Diego Maradona y su nuevo desafío en Gimnasia y Esgrima La Plata. "Con Diego no hablé pero es un ícono mundial, por donde pasa la gente se vuelve loca. Tengo una relación muy linda con él, que fue quien me llevo a la Selección y a mi primer Mundial. Ojalá le vaya muy bien", señaló y luego añadió: "Diego te hipnotiza, el tiempo que estuve con él lo disfrute mucho".

Además, contó que miró algunos partidos de la Copa América y que a su amigo Lionel Messi "lo vi bien, determinado". Sobre la polémica por las declaraciones del 10 una vez finalizado el certamen, Gonzalo ratificó que "cada cosa que dice se magnetiza por lo que es, por lo que representa".

Por último, el delantero con pasado en Real Madrid, Napoli y Milan confesó que "es muy dificil que siga vinculado al fútbol" cuando cuelgue los botines y que hoy disfruta de seguir jugando. "Cuando me retire veré que hacer", cerró.