El conductor de Paso a Paso contó su secreto: "soy de .... de toda la vida"

Para un periodista deportivo revelar cuál es el equipo de sus amores es un secreto guardado bajo siete llaves y en la que solamente sus íntimos lo conocen. Sin embargo, Martín Souto desterró ese mito y ventiló que es un verdadero fanático de Boca Juniors.

El conductor de Paso a Paso es un fiel seguidor del Xeneize y no se pierde ningún partido desde hace 30 años. Tanto es su pasión que se mudó para estar lo más cerca posible de la Bombonera. "Me cansé de caretearla. Y eso también tiene que ver con el psicoanálisis. Trato de dibujarla, ser objetivo, pero soy hincha de Boca de toda mi vida".

Souto hace 17 años que trabaja en TyC Sport y su primera incursión en el canal fue el mítico programa “El Aguante” en el que resaltaba la pasión de los hinchas por su club. Seguramente en más de una oportunidad habrá tarareado alguna canción de la “12” pero debía ser lo más profesional posible para no quedar en evidencia.

El periodista explicó el motivo por el que tomó la decisión de mudarse cerca del estadio de sus amores. “Viví mucho por esta zona y cuando vi que la terraza daba a la cancha sentí que era una señal. Siempre voy a la cancha, al sector B. No me quedo en el palco de prensa y voy hace 30 años. He pedido días en el trabajo para seguir a Boca. Hay un montón que eligen no decirlo, y yo llegue hasta aquí".