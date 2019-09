Scaloni le da forma a la próxima lista y piensa en llamar a un sanjuanino

El próximo miércoles 9 de octubre y el domingo 13 la Selección argentina enfrentará a Alemania y Ecuador, respectivamente, y el entrenador Lionel Scaloni le está dando forma a la lista que podría tener nuevamente entre sus convocados al sanjuanino Matías Vargas, hijo del histórico Mono Vargas.

El Monito regresaría a la mayor después de haber estado en la primera convocatoria del ciclo de Scaloni y tras haber jugado con la Sub 23 este mismo mes.

Para la próxima convocatoria el DT no convocará a jugadores de Boca ni River, por las semifinales de la Libertadores, por lo que no estarán Esteban Andrada, Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister. Otra baja confirmada es la de Giovani Lo Celso, quien se lesionó en la última gira de Argentina.

Otro que estuvo en la última fecha FIFA con el seleccionado juvenil del Bocha Batista y ahora se entrenará con la mayor es Nicolás González, el ex Argentinos que juega en el Stuttgart. No será el caso de Lisandro Martínez, que seguirá con el Sub 23.

Sin Andrada ni Armani, el arco seguramente será para Juan Musso, tercer arquero en la Copa América pasada, y es probable que Scaloni llame a Emiliano Martínez, el arquero marplatense de 27 años que hizo inferioes en el Rojo y se fue al Arsenal inglés.

Finalmente, también podría darse el regreso de Walter Kannemann, quien se perdió la Copa América por lesión, mientras que Sergio Agüero deberá seguir esperando ya que todavía no está al cien por cien físicamente y podría ser llamado para los amistosos de noviembre.

