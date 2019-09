Diego Maradona y Chiqui Tapia comieron un asado de reconciliación

En la vida de Diego Maradona, se sabe, las sentencias pueden revertirse. Y lo que hasta hace un tiempo parecía una relación rota ahora vive su etapa de reconciliación. El protagonista del caso es nada menos que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, con quien el Diez compartió un almuerzo.

Fue un asado en Estancia Chica. Hacia allí viajó Chiqui para encontrarse con Diego. El encuentro se gestionó sin problemas después de que el Diez adelantara en su presentación como entrenador de Gimnasia que no tendría inconvenientes en juntarse con el mandamás de la Asociación.

“No tengo problema. La verdad es esa, que no tengo ningún problema. Quiero abrirle la puerta, ahora que soy parte del fútbol argentino”, advirtió Maradona.

Diego Maradona y Claudio Tapia, juntos en el predio de Gimnasia. (Foto: Prensa AFA)

Este viernes al mediodía llegó el momento. Fue un asado íntimo. Hablaron de fútbol, Chiqui se puso a disposición del Diez y le regaló una camiseta de la Selección con el número 10. La cuenta oficial de la AFA difundió la imagen en las redes sociales.

En el almuerzo estuvo también participó el vicepresidente tercero del Lobo, Mauro Coronato.

De esta manera la relación entre el pope de AFA y el campeón del mundo en México 86 vuelve a construirse tras varios idas y vueltas. Cuando Tapia llegó al poder, Diego fue uno de los pesos pesados que respaldó su candidatura. Aunque con el tiempo le quitó el apoyo.

En una entrevista con Clarín en septiembre de 2018 el Diez disparó: “Yo del fútbol argentino me retiré después de lo de Tapia. Yo lo apoyé en un asado que hicimos en Riestra. Me pidió el apoyo, le dije que sí. Pero con la condición de que cuando tuvieran que tomar decisiones me consultaran. Y Tapia no me llamó nunca más. Entonces murió. Para mí murió”.

El tiempo pasa. Y ya hubo reconciliación.

En otro orden, el plantel de Gimnasia se entrenó este viernes por la tarde de cara al partido del lunes en Córdoba ante Talleres. El Lobo viene de caer 2-1 ante Racing en el Bosque en el debut de Maradona como DT. Necesita empezar a sumar para intentar escapar al fondo de la tabla de los promedios: por ahora está último y a 11 puntos del último equipo que estaría manteniendo la categoría.

