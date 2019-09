La revancha de Milla en el Zonda

Los comentarios previos a la carrera que festejo los cuarenta años del TC2000 eran del accidente de Matías Milla el año pasado. Los comentarios al final hablan de la revancha que tuvo el piloto cordobés en el mismo trazado que puso en vilo su vida.



En la segunda vuelta el auto que largo en el puesto catorce aprovechó una maniobra en la chicana para ganar posiciones al frente.

Algunos roces con Llaver y la siguiente descalificación del piloto de Chevrolet le allanó el camino para que Matías Milla quede al frente de la competencia.



Sin autos de seguridad en toda la carrera le valió para aguantar al misil Rossi que venía mostrándole el auto en la segunda ubicación.

La tercera ubicación la tenía cantada Ardusso pero un trompo en las últimas vueltas lo relegó y Matías Muñoz Marchesi se apoderó del tercer escalón del podio.



Al finalizar Milla agradeció a su equipo de mecánicos y recordó aquella maniobra "gracias Dios que me cuido cuando me quede sin frenos puedo estar en el podio y no en el cielo en este momento, la carrera fue muy linda tuve una primera vuelta rápida y aproveché una maniobra en la chicana con Werner para ganar puestos".

Además el ganador afirmó que " me gusta la categoría por eso corrimos con un equipo particular, es muy lindo ganar cuando completos con los mejores pilotos de la Argentina".