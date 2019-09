La potente revelación de VIllalobo: en qué momento lo agarró el infarto

“Estoy compungido. Realmente lo que me tocó vivir fue una situación muy compleja para mí, mi familia y mis amigos. Fue muy duro. Por cosas de la vida hoy la puedo contar”. En la intimidad de su casa, a horas de recibir el alta, Oscar Villalobo habló del infarto que sufrió en la madrugada del domingo. Sobre todo, cómo fueron las horas posteriores, internado en la unidad coronaria de la Clínica Santa Clara y con un stent.

Contó que eran las 4.30, que estaba viendo televisión cuando sintió un fuerte ardor en el pecho y el brazo y la espalda se le empezó a adormecer. Su esposa estaba durmiendo y sus hijos estaban jugando a los videojuegos junto a unos amigos. Aquella noche habían festejado el cumpleaños de su niño mayor y, “por cosas de la vida”, destacó que estaba despierto al momento de padecer la descompensación.

“Justo mi hermano es chofer de ambulancia y estaba de guardia en el hospital Marcial Quiroga. Así que me fui solo, manejando con el dolor, y me hice un chequeo. Tenía un dolor grande y me derivaron a la Clínica Santa Clara. No sé qué pasó, si fue por el estrés, por tabaquismo o grasas”, comentó el funcionario de la Secretaría de Deportes.

Y agregó: “es una película que tenía que vivir y ahora contar. Nunca había pasado por algo así, tan grande en mi vida. Estuve todo el tiempo despierto, incluso durante la operación”.

Villalobo hace cuatro años dejó el ciclismo profesional para incursionar en la política. Hoy cumple la función de Director de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Deportes, pero confesó que en el último tiempo se había vuelto a subir a una bici : “Había empezado a pedalear. Tenía la ilusión de competir para la inauguración del nuevo velódromo. Hay que ver si se puede ahora con el stent”.

El zondino hoy está de reposo, en compañía de su esposa e hijos. Sigue con atención médica, sobre todo de un cardiólogo. “Es la primera vez que me pasa en 40 años. Estuve internado cuando me caí de una bicicleta y perdí el conocimiento. Pero por un problema del corazón, jamás. Son cosas que tenían que pasar”, afirmó.

Y agradeció: “Mucha gente se preocupó, mi familia, Coqui Chica (secretario de Deportes), compañeros y sanjuaninos en general. Recibí mucho cariño, es lindo”.