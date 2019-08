Hora por hora, así será la visita del TC a San Juan

Del viernes 23 al domingo 25 el Autódromo de Villicum volverá a rugir con la llegada del TC. La fiesta empezará temprano, con la llegada desde las 7 de los equipos al autódromo, algo que muchos fanáticos están esperando.

Los motores empezarán escucharse pasadas las 9 del viernes, cuando inicien los entrenamientos, una hora antes el público podrá acceder a las zonas asignadas. El primer día terminará casi a la medianoche, con el cierre del autódromo, sólo para empezar a esperar por el día siguiente.

El sábado y el domingo tendrán horarios similares y también actividades especiales para el público, algunos que se verán por TV y otros exclusivos para los que vayan al Villicum. Mirá toda la agenda del finde fierrero:

VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2019

07:00 a 10:00 Hs. Ingreso de equipos

07:00 Hs. Apertura de Parque Cerrado

08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00 Hs. Entrega de combustible

08:00 Hs. ARMADO Y PRUEBA DE PARCIALES

07:30 a 10:30 Hs. Verificación Técnica y Administrativa TCP

08:00 a 11:20 Hs. Verificación Técnica y Administrativa TC

08:00 a 18:00 Hs. Armado y Entrega de neumáticos

08:00 a 10:00 Hs. Habilitación calle de boxes para el público

09:00 Hs. Giro de Show Car

09:00 Hs. Reunión de pilotos TCP – OBLIGATORIA

09:30 Hs. Reunión de pilotos TC – OBLIGATORIA

10:30 a 10:50 Hs. 1er. Entrenamiento TCP (GRUPO B) 20 Minutos

10:55 a 11:15 Hs. 1er. Entrenamiento TCP (GRUPO A) 20 Minutos

11:20 a 11:50 Hs. 1er. Entrenamiento TC (GRUPO A) 30 Minutos

11:55 a 12:25 Hs. 1er. Entrenamiento TC (GRUPO B) 30 Minutos

12:30 Hs. Reunión de Veedores con participación de personal de Seguridad ACTC

HORARIO DE TV 13:00 a 15:00 Hs.

13:00 a 13:30 Hs. 2do. Entrenamiento TC (GRUPO A) 30 Minutos

13:35 a 13:45 Hs. Prueba de funcionamiento (Sub Grupo “A” Grupo A)

13:50 a 14:00 Hs. Prueba de funcionamiento (Sub Grupo “B” Grupo A)

14:05 a 14:35 Hs. 2do. Entrenamiento TC (GRUPO B) 30 Minutos

14:40 a 14:50 Hs. Prueba de funcionamiento (Sub Grupo “A” Grupo A)

14:55 a 15:05 Hs. Prueba de funcionamiento (Sub Grupo “B” Grupo A)

15:20 Hs. Carga de autos de TC para el evento

15:15 a 15:35 Hs. 2do. Entrenamiento TCP (GRUPO B) 20 Minutos

15:40 a 16:00 Hs. 2do. Entrenamiento TCP (GRUPO A) 20 Minutos

16:15 Hs. Reunión OBLIGATORIA de Concurrentes y/o Jefes de Equipo TC

16:30 Hs. Charla y práctica de elementos de seguridad con personal de Bomberos ACTC y personal de equipos que actuarán en la recarga de combustible.

16:30 Hs. Los 15 autos de TC sorteados en la reunión de pilotos deberán estar en el corralito preparado al efecto.

18:30 Hs. Todos los Pilotos de TC deberán estar en Teatro del Bicentenario (Ubicado en la calle Las Heras Sur 430, con Buzo y Botas).

19:00 Hs. Grabación del programa Recta Principal.

19:00 Hs. Sorteo de la conformación de largada carrera FINAL de TURISMO CARRETERA (CANAL FOX SPORTS – EN VIVO)



16:15 a 20:30 Hs. Habilitación calle de boxes para el público

23:55 Hs. Cierre de Parque Cerrado

LOS GRUPOS, TERCIOS Y CUARTOS SE CONFORMAN EN BASE AL RANKING DE LA ESPECIALIDAD ACTUALIZADO.

SÁBADO 24 DE AGOSTO DE 2019

07:00 Hs. Apertura de Parque Cerrado

08:00 a 09:20 Hs. Habilitación calle de boxes para el público

08:00 Hs. ARMADO Y PRUEBA DE PARCIALES

08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 Hs. Entrega de combustible TC y TCP

08:00 a 18:00 Hs. Armado y Entrega de neumáticos

09:30 a 09:40 Hs. 3er. Entrenamiento TCP (GRUPO B) 10 Minutos

09:43 a 09:53 Hs. 3er. Entrenamiento TCP (GRUPO A) 10 Minutos

11:05 a 11:13 Hs. 1era. Clasificación TCP 1* Tercio Tanda 8 Min

11:16 a 11:24 Hs. 1era. Clasificación TCP 2* Tercio Tanda 8 Min

11:27 a 11:35 Hs. 1era. Clasificación TCP 3* Tercio Tanda 8 Min

11:40 a 12:15 Hs. Giro Show Car

11:40 Hs. Reunión de Veedores con participación de personal de Seguridad ACTC

12:30 a 12:38 Hs. 2da. Clasificación TCP 1* Tercio Tanda 8 Min

12:41 a 12:49 Hs. 2da. Clasificación TCP 2* Tercio Tanda 8 Min

12:52 a 13:00 Hs. 2da. Clasificación TCP 3* Tercio Tanda 8 Min



HORARIO DE TV 13:00 A 17:00 HS

13:05 a 13:35 Hs. 3er. Entrenamiento TC (GRUPO A) 30 Minutos

13:40 a 13:50 Hs. Prueba de funcionamiento (Sub Grupo “A” Grupo A)

13:55 a 14:05 Hs. Prueba de funcionamiento (Sub Grupo “B” Grupo A)

14:10 a 14:40 Hs. 3er. Entrenamiento TC (GRUPO B) 30 Minutos

14:45 a 14:55 Hs. Prueba de funcionamiento (Sub Grupo “A” Grupo A)

15:00 a 15:10 Hs. Prueba de funcionamiento (Sub Grupo “B” Grupo A)

15:15 a 15:25 Hs. Salida del pace car para reconocimiento y presentación circuito en TV,

15:30 a 15:50 Hs. Giro de Show Car

15:55 a 16:00 Hs. Apertura de Boxes

16:05 Hs. 1era. Serie TCP 5 Vueltas

16:25 a 16:30 Hs. Apertura de Boxes

16:35 Hs. 2da. Serie TCP 5 Vueltas

17:05 Hs. Conferencia prensa Post. Series TCP

OBLIGATORIO concurrir para los 2 ganadores de las series de TCP

17:15 a 20:00 Hs. Habilitación calle de boxes para el público

22:00 Hs. Cierre de Parque Cerrado

LOS GRUPOS, TERCIOS Y CUARTOS SE CONFORMAN EN BASE AL RANKING DE LA ESPECIALIDAD ACTUALIZADO.



DOMINGO 25 DE AGOSTO DE 2019

07:00 Hs. Apertura de Parque Cerrado

07:30 a 10:45 Hs. Habilitación calle de boxes para el público

07:30 Hs. ARMADO Y PRUEBA DE PARCIALES

08:00 a 12:30 Hs. Entrega de combustible TC y TCP

08:00 a 12:30 Hs. Entrega y armado de neumáticos

9:30 a 10:30 Hs. Giro de Show Car

10:40 Hs. Minuto Toyota

HORARIO DE TV 11:00 A 14:30 HS

11:00 a 11:05 Hs. Apertura de Boxes

11:10 Hs. FINAL TC PISTA – 20 Vueltas ó 40 (Cuarenta) Minutos Máximo

PARTICIPARÁN: Todos los pilotos que largaron las series.

12:00 Hs Conferencia de prensa TC Pista

12:20 Hs. Se realizará foto institucional con los 12 pilotos clasificados a la Copa de Plata.

12:20 Hs. Giro coupé de TC de Julio Devoto (Ampacama)

12:30 a 12:35 Hs. Apertura de Boxes

Una vez llegado a la grilla deberán bajar del auto.

12:50 Hs. FINAL TC – 38 Vueltas ó 90 (noventa) minutos máximo

PARTICIPARÁN: Todos los pilotos inscriptos.

14:35 Hs. Conferencia de prensa TC

14:50 Hs. Se realizará foto institucional con los 12 pilotos clasificados a la Copa de Oro.



COMISARIOS DEPORTIVOS ACTC: Sr. Mariano Calamante – Sr. Roberto Saibene