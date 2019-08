Selección: quiénes son los grandes ausentes en la nueva convocatoria de Lionel Scaloni

Confirmado como entrenador de la Selección luego del tercer puesto en la Copa América, Lionel Scaloni dio la lista de jugadores que serán parte de la gira por Estados Unidos, donde la Argentina se medirá el 5 de septiembre contra Chile en Los Angeles y cinco días más tarde contra México en San Antonio.

Llamó la atención la convocatoria de Marcos Rojo, sin acción en Manchester United y que no era tenido en cuenta desde el Mundial de Rusia 2018. También las citaciones para varios debutantes absolutos en la Mayor como Lucas Ocampos, Leonardo Balerdi, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Figal, Alexis Mac Allister y Adolfo Gaich.

Lo que más sorprenden, sin embargo, son las ausencias. Después de la Copa América, Scaloni le cerró temporariamente las puertas a nueve de los jugadores que estuvieron en Brasil 2019.

La ausencia de Lionel Messi era cantada a partir de la suspensión que tendrá que cumplir luego de sus duras acusaciones contra la Conmebol. La Pulga, que se recupera de una lesión que le impidió debutar en la Liga de España con Barcelona, deberá pasar tres meses sin jugar, además de la sanción de una fecha que tendrá que cumplir en el inicio de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, mucho más llamativas son las bajas de Sergio Agüero y Ángel Di María, los otros dos históricos que habían estado entre los 23 convocados para la última Copa América. El Kun, que este fin de semana se peleó con Pep Guardiola cuando lo sacó durante el partido contra Manchester City, había redondeado una buena actuación en Brasil convirtiéndose en un socio ideal para el ascendente Lautaro Martínez.

No hubo renovación de confianza para el ex Independiente más allá de que la idea del DT es continuar con las pruebas de nuevos valores como lo muestra la convocatoria de Gaich, quien mostró todo su potencial en la Sub 20 y en la Sub 23 (fue goleador en los Panamericanos de Lima), más allá de no haber podido ganarse un lugar en San Lorenzo.

Lo de Di María, en cambio, se veía venir. Fideo tuvo una muy floja Copa América y eso le pudo jugar en contra de cara al futuro. Sobre todo teniendo en cuenta que Scaloni citó a Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Roberto Pereyra y Ocampos como variantes en la posición que habitualmente ocupa el mediocampista ofensivo de Paris Saint-Germain.

También perdió su lugar Juan Musso, el arquero que había entrado por la ventana luego de la lesión que marginó a Esteban Andrada, otra vez entre los convocados.

La misma suerte corrieron Renzo Saravia, Ramiro Funes Mori y Milton Casco. El ex Racing alternó más malas que buenas en la cita en Brasil; el Mellizo apenas jugó el descuento en el accidentado partido por el tercer puesto contra Chile; y el hombre de River no capitalizó la oportunidad que tuvo más allá de haber jugado como marcador lateral derecho, posición que no le sienta del todo bien.

Los otros dos ausentes son Guido Pizarro y Matías Suárez. El ex Lanús había entrado en la convocatoria en lugar de Exequiel Palacios, quien vuelve a tener una oportunidad. Y el punta de River había dejado una buena impresión en las primeras prácticas, pero finalmente perdió en la competencia con otros delanteros.

Se sabe que es una etapa de pruebas, pero parece que para varios será difícil volver a ganarse un lugar en la consideración de Scaloni de cara al nuevo desafío que serán las Eliminatorias mundialistas.

