Asamblea extraordinaria en San Martín: Hermes Rodríguez rompió el silencio

El 14 de agosto no será un día más. San Martín tendrá una asamblea extraordinaria en el que se tratará la expulsión de Hermes Rodríguez, Pablo Rostoll, Marcelo Rojas y David Margucho. ¿El motivo? Violación de un artículo del estatuto social de la institución verdinegra.

Dato no menor es que los cuatro socios fueron integrantes de la lista opositora; espacio que intentó disputarle la presidencia a la actual Comisión Directiva encabezada por Jorge Miadosqui. La lista encabezada por Rodríguez se llamó "16 de Junio" y tras ser impugnada, fue dada de baja y finalmente retirada por los propios competidores impugnados.

Ante esta situación, Hermes Rodríguez habló con este medio sobre su posible situación diciendo lo siguiente: “No me notificaron nada. Me enteré sobre la Asamblea extraordinaria a través de un amigo que me mostró el Boletín Oficial. La verdad desconozco lo que se me acusa”.

En cuanto a la agrupación partidaria que suele tener una presencia activa dentro de la institución verdinegra, se desligaron sobre lo sucedido a través de un posteo en su cuenta oficial de Facebook donde afirman lo siguiente: “Nosotros desde la Agrupación solo apoyamos la candidatura de Hermes. La mal inclusión de algunas personas en la lista no corre por nuestra cuenta. No nos podemos hacer cargo ni ser juzgados por algo que no hicimos”.

El próximo miércoles los socios de San Martín definirán el futuro dentro del club de estos cuatro integrantes y los acusados desconocen su suerte. ¿Qué pasará?