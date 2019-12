¿Por qué Estudiantes y no River?: Mascherano rompió el silencio y lo explicó

Javier Mascherano regresá el próximo año al fútbol argentino y no será en River Plate, el club que lo vio nacer y lo formó hasta su partida a distintas ligas del mundo.

El 'Jefecito' volverá a las canchas nacionales defendiendo los colores de Estudiantes de La Plata. En una entrevista con Infobae, Masche explicó el porqué de tal decisión: "En los últimos tiempos no he tenido la posibilidad de charlar con la gente de River. Y no creo que ninguna de las dos partes deba forzarlo".

"Estudiantes surgió hace un año. Se mantuvo mucho tiempo en secreto. Nació con algunas llamadas... Verón y Alayes tenían ganas de que yo llegara un tiempo antes. Por mi contrato y por un compromiso moral con el club chino no había manera de adelantar los plazos. Hasta que llegó un momento que era un tema más familiar mío. Tenía que decidir yo. Era '¿dónde queremos vivir? ¿Nos quedamos en la Argentina o vamos a otro lado?'. Al final la decisión familiar fue vivir en la Argentina y ahí cerré con Estudiantes", agregó el ex capitán de la Selección Argentina.