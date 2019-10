Al final, ¿qué pasó con el club sanjuanino donde los árbitros no quieren dirigir?

Después del violento incidente ocurrido el sábado pasado a la salida del partido de Marquesado y Rivadavia donde le rompieron el auto al árbitro Ernesto Bustos que dirigía el encuentro, desde diferentes áreas de la Liga Sanjuanina de Fútbol hablaron al respecto.

Recordando también que el Club Marquesado había recibido severas críticas por parte del sindicato que nuclea a los árbitros de San Juan que manifestaron públicamente sus intenciones de no volver a dirigir en mencionado club; por otros antecedentes violentos ocurridos en el lugar. Como lo que pasó con la jueza de línea Rosana Paz que le lanzaron agua hirviendo desde la tribuna incluso cuando el local iba ganando.

Después de todo lo ocurrido fue Ezequiel Zamora del tribunal de pena de la Liga quien habló con este medio para decir que “hasta el momento no hemos tomado una decisión al respecto, vamos a darle la oportunidad a Marquesado que presente una defensa de lo ocurrido, ya hemos analizado el informe del árbitro y también vamos a constatarlo con lo que dice la policía” sostuvo. Es decir que Marquesado hasta el momento no tiene ninguna sanción al respecto y según comunicaron altos mandos de la institución en off the record, se está tratando de determinar si lo ocurrido fue por razones propias al partido o por algo personal. También ya se tiene identificada a la persona que realizó los destrozos al árbitro y se están tomando cartas en el asunto.

Por otra parte, y en relación al pedido de los árbitros de San Juan que habían prometido presentar una carta a la Liga para no jugar más en Marquesado, fue el mismo presidente de la institución quien salió a responderle a los dichos de Fabián Vera, secretario de los árbitros. El hombre había manifestado en otra edición de este diario que “vamos a presentar una nota para no dirigir más porque el club ya tiene varios antecedentes violentos”.



Al respecto el presidente de la Liga Alberto Platero dijo que “los árbitros no deciden donde tiene que dirigir y donde no, los árbitros son designados y les tocara jugar en el lugar donde les toque jugar” advirtió y agregó que “no queremos perjudicar a Marquesado, pero los hinchas son de ese club. Los árbitros tienen traslado y también se le da traslado a gente de Marquesado” es decir la posibilidad que se defiendan al respecto.

Ocurrió lo mismo con otros hechos violentos que tuvieron como protagonistas al Club Árbol Verde que en un partido con Aberastaim se armó una trifulca entre jugadores y la hinchada, en ese caso también está en tratativas para determinar culpabilidades de las partes. Pero hasta el momento no hay una sanción clara como lo ocurrido con el club San Damián, donde se determinó que el presidente de mencionado club abrió los portones para castigar al árbitro. En ese caso la policía avalo los dichos del arbitraje y por otra parte jamás presentaron su versión de los hechos. A San Damián le dieron un año en suspenso.