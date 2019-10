Luego de la derrota, Magistretti ¿se queda?

Desamparados perdió 1 a 0 de local contra Villa Mitre de Bahía Blanca y los hinchas puyutanos estallaron. Incluso los mismos jugadores fueron muy autocríticos, como Facundo Torres quien sostuvo que los culpables eran ellos. Ante los rumores de una renuncia, Mauricio Magistretti sostuvo en conversación con Radio La Voz que su idea es quedarse.

“Estoy a disposición de los dirigentes. Mi idea es preparar el equipo para el partido que viene”, sostuvo el director técnico de Desamparados. Además, indicó: “Perdimos un partido que no se debía perder de local. Se nos pasa el tren cada vez más. No merecimos perder, el primer tiempo estábamos nerviosos aunque ordenados, pero nos costó llegar al arco. En el segundo estábamos mejor, generamos chances claras de gol, y si no me equivoco solo nos patearon un tiro al arco en cada tiempo”.

Sobre el análisis del partido, agregó: “Me pareció injusto el resultado. Regalamos un tiempo de juego. Repetimos mucho pelotazos frontales que no ayudaron en nada. Nuestra obligación es mejorar en el juego pero no en en orden, hoy nos convierten un gol de tiro libre y casi no llegaron. Tenemos un déficit grande que es generar juego. En el segundo tiempo con línea de 3 generamos más. Si hacemos un balance final del partido entero, el equipo tuvo cuatro chances claras que no son demasiadas pero que deberían haber hecho que el resultado fuera distinto.