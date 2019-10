La promotora de una pasión

A contramano de lo que sucede en el ambiente de los fierros, fue una mujer la que motivó al pibe Nicolás García a subirse a una moto. Su mamá Susana es quien lo alentó y vio cualidades cuando apenas tenía 11 años. "Ella fue quien convenció a mi papá fe que me comprarán una moto", contó el joven.

Si bien Nico lleva el motociclismo en la sangre por su padre Ricardo, éste negaba la posibilidad de que su hijo siguiera su mismo camino. Fue Susana quien tuvo que insistir e intervenir para que el adolescente probara suerte con la disciplina.

"Fue un camino difícil. A todos en la familia nos gusta el motociclismo, pero su papá no quería que corriera. Al principio le decía que tenía cualidades, pero me decía que tenía miedo. Era mucho no. Hasta que Nico cumplió 11 años y le dije que le comprobamos una moto, que no había otra opción", señaló la mamá.