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Rivadavia suma una nueva movilidad y alcanza las 26 unidades propias

El municipio incorporó un minibús que será utilizado de manera flexible según la demanda de distintas áreas. Con esta unidad, la gestión alcanza un total de 26 movilidades propias. La inversión, señalaron, se enmarca en una política de optimización de recursos y mejora de servicios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Municipalidad de Rivadavia presentó oficialmente una nueva incorporación a su parque automotor, con lo que alcanza un total de 26 movilidades propias desde el inicio de la actual gestión.

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Se trata de un minibús con capacidad para 19 pasajeros más el conductor, que será destinado a cubrir distintas necesidades de la comunidad. Según informaron, la unidad tendrá un uso versátil y no contará con un destino fijo, ya que podrá ser utilizada por diferentes áreas municipales de acuerdo a la demanda, incluyendo traslados de niños, adultos mayores, personas con discapacidad, instituciones y actividades sociales, deportivas o culturales.

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Desde el municipio indicaron que la incorporación forma parte de una planificación sostenida orientada a mejorar los servicios y optimizar los recursos públicos. En ese marco, el intendente Sergio Miodowsky impulsa desde el inicio de su gestión una política de ordenamiento y austeridad, basada en la reducción de cargos políticos y la reorganización de la estructura municipal.

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De acuerdo a lo señalado, este esquema permitió generar ahorros que se traducen en inversiones, como la adquisición de nuevas movilidades para fortalecer distintas áreas, entre ellas servicios municipales y el acompañamiento a la Policía Comunal.

Finalmente, destacaron que la nueva unidad representa un avance en la prestación de servicios y en el objetivo de mejorar la atención a los vecinos del departamento.

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