Rivadavia suma una nueva movilidad y alcanza las 26 unidades propias

La Municipalidad de Rivadavia presentó oficialmente una nueva incorporación a su parque automotor, con lo que alcanza un total de 26 movilidades propias desde el inicio de la actual gestión.

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Se trata de un minibús con capacidad para 19 pasajeros más el conductor, que será destinado a cubrir distintas necesidades de la comunidad. Según informaron, la unidad tendrá un uso versátil y no contará con un destino fijo, ya que podrá ser utilizada por diferentes áreas municipales de acuerdo a la demanda, incluyendo traslados de niños, adultos mayores, personas con discapacidad, instituciones y actividades sociales, deportivas o culturales.

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Desde el municipio indicaron que la incorporación forma parte de una planificación sostenida orientada a mejorar los servicios y optimizar los recursos públicos. En ese marco, el intendente Sergio Miodowsky impulsa desde el inicio de su gestión una política de ordenamiento y austeridad, basada en la reducción de cargos políticos y la reorganización de la estructura municipal.

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De acuerdo a lo señalado, este esquema permitió generar ahorros que se traducen en inversiones, como la adquisición de nuevas movilidades para fortalecer distintas áreas, entre ellas servicios municipales y el acompañamiento a la Policía Comunal.

Finalmente, destacaron que la nueva unidad representa un avance en la prestación de servicios y en el objetivo de mejorar la atención a los vecinos del departamento.