Ramón Gómez, el animador y "padrino" movilizado por su pasión por las tradiciones

Gómez, a quien las autoridades de la organización declararon ‘padrino’ de esta edición del festival, repasó su trayectoria y dijo: “Yo siempre estuve involucrado en todo lo que son las tradiciones, en todas las cosas gauchas. Amo todo lo que tiene que ver con eso y me llevó a que participara hasta el programa de la televisión nacional llamado ‘Raíces gauchas’”.

Invito tanto a hombres como mujeres que nunca dejen morir nuestra tradición. Que siempre la defiendan y la pregonen Invito tanto a hombres como mujeres que nunca dejen morir nuestra tradición. Que siempre la defiendan y la pregonen

“Por cuestiones de la vida volví a mi provincia y me instalé en Chepes. De a poco empecé a entrar en las peñas, festivales y unos pocos meses antes de que empezara la pandemia se me prendió la locura de hacer radio. Sin hacer cursos, sin saber nada, así nomás me largué. Por suerte mi propuesta gustó, empecé a llegar a la gente y acá estoy. Siempre trabajando en defensa de las tradiciones, apoyando a las agrupaciones gauchas y animando los festivales. He tenido la suerte hace poco de ser designado delegado provincial de ANCROF (Asociación Nacional de Cronistas de Folklore). Y también soy integrante del Centro Cultural Luis Fernández Zárate de Chepes”, añadió el también recitador.

WhatsApp Image 2024-10-12 at 22.22.52 (2).jpeg

Su arte ya fue aplaudido en varios escenarios del país, entre ellos en el ‘Festival del Caballo y el Folklore’ en Valle Fértil y el popular aniversario de sus amigos de ‘Tres para el Canto’. En esta ocasión compartió la animación con el vallisto Jorge Castro, con quién “ya tuve la suerte de vivir grandes momentos en este tipo de encuentros gauchos y tradicionalistas”.

El carismático riojano confesó que su principal fuente de ingreso es la herrería y que también ejerce de inspector municipal en Chepes, “pero lo que más me gusta es esto. La patria se ha hecho de a caballo y es algo hermoso. Invito tanto a hombres como mujeres que nunca dejen morir nuestra tradición. Que siempre la defiendan y la pregonen”.