Juan Gabriel, el bermejero que alegra corazones con rancheras mexicanas y persigue un sueño muy especial

image.png

La pasión se pudo palpar en cada interpretación, casi al mismo nivel del orgullo que le representó tocar para familiares y amigos que le acompañaron en esta oportunidad.

Tras cumplir con su presentación y dejar en reposo su guitarra, Juan Gabriel compartió con Tiempo de San Juan el camino recorrido como cantante: “Yo más o menos canto desde los 13 años. Las ganas me nacieron de mi viejo, ya que el también toca y canta, y después armé este dúo con mi compañero Nano”.

Cuando no está cantando, Juan Gabriel está cuidando los animales en su puesto en Casas Viejas, Bermejo

“Así se puede decir que empezó todo y nuestra primera presentación fue precisamente en este escenario, en esta fiesta”, comentó el vecino del paraje Casas Viejas sin poder separar su voz de un evidente tono de emoción y nostalgia. Y prosiguió con una simpática anécdota: “Me acuerdo que estaba muy nervioso en esa primera vez. Arriba del escenario tiritaba, pero después me empecé a soltar y ahora lo sigo haciendo con el mismo respeto de siempre, pero disfrutándolo más. Ya soy fijo en esta fiesta”.

image.png Juan Gabriel, junto a su compañero 'Nano'

Consultado sobre la elección de este género tan representativo de México, Juan Gabriel no se anduvo por las ramas y sentenció: “Nos gustan muchos los corridos de por sí y además nos encanta ver cómo la gente los baila, se animan con la música que hacemos”.

“Aprendí escuchando y mirando cómo lo hacían otros. De a poco me animé con la guitarra y después le sumé el canto. Me gusta mucho hacerlo y que la gente lo disfrute. El aplauso con el que la gente nos reconoce es lo más grande que nos puede pasar”, añadió el joven, quien también reconoció que le genera un plus de felicidad ser una suerte de embajador de Bermejo a través de su música.

Me encantaría poder grabar algún día una canción o un disco, lo que sea Me encantaría poder grabar algún día una canción o un disco, lo que sea

San Agustín de Valle Fértil, Balde del Rosario, La Majadita y La Junta son algunas de las otras localidades que han podido contar con la presencia de este también puestero de Casas Viejas, quien a la hora de confesar un sueño indicó: “Me encantaría poder grabar algún día una canción o un disco, lo que sea. También tenemos ganas de poder salir más a compartir lo que hacemos por otros lugares de San Juan”.