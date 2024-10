Micaela Elizondo, la joven y orgullosa presidenta de los gauchos de Sierras de Chávez

“Hace un año que me hice cargo de la presidencia. Es algo que me gusta el tema de la tradición, considero muy importante no perder nuestra cultura. Somos un grupo de jóvenes que estamos metidos en esto. Por suerte contamos con muchas chicas y chicos que ayudan a seguir adelante”, comentó dando contexto a su arribo a esta institución que este 16 de octubre cumplirá 8 años de existencia.

Ahondando en el momento que asumió la presidencia, Mica indicó: “Al principio como que no me animaba mucho a cargar con esta responsabilidad, pero con el apoyo de Arturo Fernández –uno de los vecinos más experimentados en materia de tradición chavista-, que fue quien me enseñó, y de mis padres y hermanos se me hizo mucho más fácil. Le puse el pecho a las balas, como dice el refrán, y acá estamos trabajando”.

“Por ahora debemos ser unos 50 integrantes, pero a medida que pasa el tiempo se va sumando más gente. En julio pasado hicimos nuestra gran fiesta anual. Son dos días en los que celebramos el Festival del Caballo y el Folklore y la verdad que fue todo un éxito, lo pasamos muy bien y nos acompañó mucha gente”, sumó la joven gaucha.

En cuanto a las actividades que comparten durante el año con la Agrupación Gaucha Virgen de Lourdes, Elizondo dijo: “Participamos en todos los eventos de destrezas gauchas, peñas criollas, etc, que realizan el resto de agrupaciones de la Villa (San Agustín) y también si se puede de otros rincones de San Juan”.

“También estamos para colaborar con otras actividades que se realizan en nuestra comunidad, acá en las Sierras de Chávez. Creemos que es importante estar para los demás”, agregó Micaela, quien no dejó pasar la oportunidad de destacar lo importante que ha sido para su pueblo la apertura del ‘Camino de los Sueños’: “Ahora estamos mucho mejor porque tenemos la luz y nuestro camino. Antes, por ejemplo, para traer la mercadería que se usaba en el mes teníamos que ir hasta Los Bretes con los burros cargueros para poder traerla".

Y para finalizar, un deseo: “Me gustaría que Sierras de Chávez siga creciendo en todos los sentidos, entre ellos y principalmente, como atractivo para el turismo. Tenemos mucho para compartir con la gente que nos visita”.