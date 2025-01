La virreina del Carnaval de Tupelí apuntó contra el municipio de 25 de Mayo y no entregará sus atributos

En su mensaje, Sánchez, quien fue elegida Virreina en la votación del año anterior, destacó que, a pesar de sus reiteradas solicitudes, no recibió el incentivo o premio que se le había prometido por su participación y representación durante el carnaval de 2024. Esta situación, según expresó, la ha llevado a tomar la decisión de no entregar personalmente los atributos de Virreina durante la ceremonia de inauguración de este año.

"En este sentido, he decidido no entregar personalmente los atributos de Virreina en la ceremonia de inauguración del Carnaval. En su lugar, enviaré a alguien que los entregue en mi nombre", afirmó en la carta. La joven subrayó que esta no fue una decisión fácil, pero que considera necesaria para poner en evidencia lo que considera una falta de compromiso y respeto por parte de la Municipalidad tanto hacia ella como hacia la comunidad en general. "En este sentido, he decidido no entregar personalmente los atributos de Virreina en la ceremonia de inauguración del Carnaval. En su lugar, enviaré a alguien que los entregue en mi nombre", afirmó en la carta. La joven subrayó que esta no fue una decisión fácil, pero que considera necesaria para poner en evidencia lo que considera una falta de compromiso y respeto por parte de la Municipalidad tanto hacia ella como hacia la comunidad en general.

Sánchez también aprovechó la ocasión para pedir a las autoridades municipales mayor transparencia y cumplimiento de promesas, especialmente en lo que respecta al apoyo a futuras participantes del Carnaval. "Espero que en el futuro, la Municipalidad sea más transparente y cumpla con sus promesas. También espero que apoyen y respeten a las nuevas participantes en el Carnaval, y que les brinden la oportunidad de brillar y representar a nuestro pueblo con orgullo", expresó en su misiva.