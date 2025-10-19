domingo 19 de octubre 2025

Sentimiento a caballo

La savia nueva de la tradición sanjuanina disfrutó de una especial cabalgata infantil en Rivadavia

Alrededor de 200 niños y niñas de diferentes agrupaciones gauchas de San Juan completaron con su colorido especial el trayecto entre El Parador de Ciclista y el Predio El Mangrullo

Por Jorge Balmaceda Bucci
Los pequeños gauchos, herederos de la tradición, se encaminan a lomo de su caballo hacia el Predio El Mangrullo, en Rivadavia

Los pequeños gauchos, herederos de la tradición, se encaminan a lomo de su caballo hacia el Predio El Mangrullo, en Rivadavia

Las tradiciones y costumbres del gauchaje sanjuanino tienen una larga vida por delante. Por si alguien tenía alguna duda, en la jornada del sábado alrededor de 200 niñas y niños pertenecientes a distintas agrupaciones gauchas de la Provincia compartieron el ‘1° Festival de Tradiciones – Cabalgata Infantil de la Federación Gaucha Sanjuanina’ por las calles de Rivadavia.

Después de unos cuantos años olvidada -vaya a saberse el por qué-, los proyectos de gauchos y amazonas se vistieron con sus mejores pilchas para honrar el legado cultural de padres y abuelos y compartieron entre todos una jornada que ya quedó grabada en sus memorias.

Pequeños de 6 meses, en brazos de sus padres, y algunos jóvenes que atraviesan los avatares de la adolescencia, unieron en una colorida y amigable columna el trayecto de unos 3 km que une el Parador del Ciclista y el Predio El Mangrullo.

image

Los vecinos de Marquesado acompañaron el paso de los caballos con algún que otro aplauso cariñoso y obviamente no faltaron las selfies, tanto desde el lomo de los animales como a pie de calle para intentar inmortalizar el tradicional momento.

En el predio de la Agrupación Gaucha El Mangrullo, este cálido espacio rivadaviense, se desató una nueva fiesta gaucha, a la que no le faltó carreras por el Campeonato de la Federación Gaucha Sanjuanina, un mini campeonato de agrupaciones, destrezas libres y jinetada de petisos.

Javier Salinas, Luciano Pereyra y Martín Guevara estuvieron una vez más al frente de la animación del evento, mientras la paisanada hacía los honores a la ocasión por asados y algunos que otros brindis amistosos, y el payador José Riveros deleitaba con su talento cimentado en el acervo cultural sanjuanino.

image

En el campo de jineteadas, ejerciendo de siempre eficientes apadrinadores, estuvieron Leo Becerra, Sergio y Chechi Maldonado, Alfredo Lobos, Fernando Cardozo, Juan Tapia, Gonzalo Agüero, Mariano Palacios, Joaquín Cardozo, Pichi Robles y Pedro Gómez. El capataz de campo fue Ariel Caik, Seba Cejas su ayudante de campo y Lisandro Caik fue el campanillero.

Hermoso sábado de tradiciones, jineteadas y gustosa compañía en el oeste del Gran San Juan.

