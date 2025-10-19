Las mejores postales de la colorida y simpática cabalgata infantil en Rivadavia

La Cabalgata Infantil de la Federaci\u00f3n Gaucha Sanjuanina regres\u00f3 y con una gran convocatoria por las calles de Rivadavia. Un pu\u00f1ado importante de peque\u00f1os y j\u00f3venes jinetes compartieron un s\u00e1bado distinto y regaron las calles de Marquesado, entre el Parador del Ciclista y el Predio El Mangrullo, con un firme sentimiento por nuestras tradiciones y costumbres. Amigos y familias llegados de distintos puntos de la Provincia le pusieron toda su impronta gaucha a este cita que pide volver a consolidarse como una m\u00e1s del calendario nacional.