La delegación de San Martín logró un lugar en una final del Pre Cosquín 2026

La Delegación San Martín – San Juan continúa dejando su huella en el Pre Cosquín 2026, luego de que la pareja de baile estilizada Icazatti – Núñez lograra clasificar a la final del certamen, tras una sobresaliente presentación en la segunda ronda.

En una jornada de altísimo nivel artístico, con delegaciones provenientes de distintos puntos del país, la pareja se destacó por su solidez técnica, la fuerza interpretativa y una puesta en escena cuidada, manteniendo el excelente desempeño general que viene caracterizando a la delegación sanmartiniana.

Este nuevo logro es el resultado del trabajo sostenido, la preparación y el compromiso artístico que los representantes de San Martín – San Juan vienen demostrando a lo largo del certamen.

La instancia final del Pre Cosquín 2026 se desarrollará los días 16, 17 y 18 de enero, donde la pareja continuará representando con orgullo al departamento y a la provincia en uno de los festivales más importantes del país.

FUENTE: Prensa de San Martín