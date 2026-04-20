lunes 20 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Encaminado

Jáchal, hacia la distinción UNESCO: exitosa 1° Jornada de Geoparque "Mares del Paleozoico"

El encuentro reunió a científicos, autoridades municipales, referentes educativos, instituciones intermedias y vecinos en el Teatro del Bicentenario de Jáchal

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Teatro del Bicentenario fue el pasado viernes sede de la 1° Jornada de Capacitación “Jáchal Mares del Paleozoico”. El encuentro reunió a científicos, autoridades municipales, referentes educativos, instituciones intermedias y vecinos con el objetivo de proyectar el patrimonio geológico del departamento del norte como un motor de desarrollo turístico, educativo y económico.

Lee además
detuvieron a una pareja y secuestraron droga y un arma en jachal
Gendarmería

Detuvieron a una pareja y secuestraron droga y un arma en Jáchal
Foto gentileza: Actualidad Jachallera.
¡Un crack!

Furor en Jáchal por el ingeniero aeroespacial que trabaja en Francia y volvió a su tierra natal

El municipio vivió una jornada histórica en el marco del proyecto para la creación del Geoparque Mundial de la UNESCO en Jáchal. El evento, realizado en el Teatro del Bicentenario (Barrio Fronteras Argentinas), contó con la presencia del Intendente Dr. Matías Espejo, quien estuvo acompañado por funcionarios del ejecutivo y legislativo municipal, autoridades escolares, alumnos y público en general.

El objetivo central de las jornadas fue profundizar en el conocimiento del patrimonio geológico, reconocido mundialmente por albergar registros excepcionales de antiguos mares del Paleozoico. A través de este encuentro, se busca coordinar acciones conjuntas para que el geoturismo se transforme en un pilar del crecimiento departamental.

image

La apertura estuvo marcada por la presentación del Convenio entre la Municipalidad de Jáchal, la Cámara de Turismo local y CICTERRA, sentando las bases de la conformación de la Mesa Técnico-Científica que liderará el proceso de postulación ante la UNESCO.

El encuentro contó con ponencias de alto nivel académico y técnico que abordaron la viabilidad y los requisitos para alcanzar la categoría de Geoparque Mundial:

  • Patrimonio y Ciencia: Se expusieron trabajos sobre la riqueza paleontológica local, a cargo del Dr. Juan José Rustán, (CONICET-Universidad Nacional de Córdoba) y estudios geológicos específicos sobre el Área de Ciénaga de Huaco y la Quebrada de Huaco (Dres. J.P. Ariza, T. Soria y R. Martino).
  • Camino a la UNESCO: El evaluador internacional de Geoparques UNESCO (México), Miguel Ángel Cruz Pérez (ingeniero, geólogo), detalló los criterios de elegibilidad necesarios para la propuesta. Asimismo, la Dra. Flavia Tejada (Parques Nacionales) compartió experiencias internacionales y presentó el proyecto de senderismo geológico “Los Coloraditos”.
  • Vinculación con la Comunidad: La Dra. Jimena Trotteyn (CONICET-UNSJ) y el Lic. Carlos Bassan (UNSJ) destacaron la importancia de los proyectos de vinculación comunitaria y la Red Internacional de Turismo Científico como herramientas fundamentales para fortalecer la identidad jachallera.
image

“Este proyecto es una apuesta al futuro. Jáchal tiene una historia escrita en sus rocas que el mundo debe conocer. Estamos trabajando con rigor científico y compromiso institucional para que nuestro departamento sea reconocido globalmente, generando oportunidades de desarrollo”, destacó el intendente Dr. Matías Espejo.

Con este paso histórico, Jáchal reafirma su vocación de convertirse en un referente internacional del turismo científico, uniendo la riqueza de su pasado con la construcción de un presente productivo para todos los habitantes.

Temas
Seguí leyendo

Tres luces "danzaron" en el cielo sanjuanino y generaron diversas especulaciones: ¿ovnis?

El tremendo susto que se llevó el influencer colombiano que es furor en Jáchal: "Era para un incendio grandísimo"

¿Macumba en Jáchal? Denunciaron la aparición de más de 100 fotos con cruces y un cura salió a hablar del caso

Bermejo desbordado: más de 8.000 fieles celebraron el día de San Expedito

9 de Julio inauguró nueva iluminación en Alto de Sierra y avanza con la renovación LED en los distintos distritos

Iglesia recibe por primera vez una fecha del XK Race, una de las carreras de aventura más desafiantes del país

Dolor en el mundo gaucho sanjuanino por el fallecimiento de un exponente del grupo y cantor

Pedaleando con fe: se viene una nueva edición del Bicitour en San Juan

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El turismo sanjuanino, de luto por la muerte de un joven referente
Duelo

El turismo sanjuanino, de luto por la muerte de un joven referente

Los terrenos están ubicados en la esquina de Sarmiento y Belgrano.
En detalle

La venta de 200 lotes en San Martín: cuánto cuestan, dónde están ubicados y cuáles son los requisitos

Airbag causó furor en Pocito con un show lleno de luces, pogos y mucho rock
Mirá las fotos

Airbag causó furor en Pocito con un show lleno de luces, pogos y mucho rock

Las dos tortugas que vivían en el Parque de Mayo tendrán una isla especial en el Parque de la Biodiversidad.  video
Historia

Cara de serpiente y manchas en la piel, las particulares tortugas abandonadas que tendrán una isla en San Juan

Fiscal Cristian Gerarduzzi
Resolución de Fiscalía General

Castigo a un fiscal sanjuanino: sanción y traslado a Flagrancia por irregularidades en su desempeño

Te Puede Interesar

El 27 de febrero Enzo Cornejo se reunió con representantes de pacientes con Enfermedades poco Frecuentes en San Juan. 
Salud para todos

Pacientes con enfermedades raras en San Juan: el orreguismo busca por ley que tengan atención integral nacional

Por Miriam Walter
Las oficinas de atención al público de Naturgy en calle Aberastain y 9 de Julio. 
Mercado eléctrico

En San Juan, abrieron el proceso para vender las acciones de Naturgy: cómo impacta en el servicio de luz

De vender en la calle a cantar con su ídolo: la historia de César, el sanjuanino que se hizo viral y va por otro sueño
Personaje

De vender en la calle a cantar con su ídolo: la historia de César, el sanjuanino que se hizo viral y va por otro sueño

Cambio clave: el ENRE excluyó a Filo del Sol del proyecto energético en San Juan
Resolución nacional

Cambio clave: el ENRE excluyó a Filo del Sol del proyecto energético en San Juan

Fiscal Cristian Gerarduzzi
Resolución de Fiscalía General

Castigo a un fiscal sanjuanino: sanción y traslado a Flagrancia por irregularidades en su desempeño