Fernando Herrera, técnica jachallera para el brillo de los artistas de todo el país

“Esto nace con mi viejo hace más de 30 años y después tuve la oportunidad de agarrar las riendas. Ahora estamos montando una técnica a nivel nacional, que para nosotros es importante de destacar. Hemos ido modernizando nuestros equipos a la par de los requerimientos de las bandas locales y nacionales. Estamos muy felices, muy contentos. Hemos dejado tres o cuatro días nuestra familia para hacer todo esto, aunque la verdad que esto se viene planificando hace más dos meses y estamos muy satisfechos con el resultado que estamos teniendo en este gran desafío. Queremos agradecer al gobierno actual porque nos dio la posibilidad de poder demostrar que nosotros podemos”, añadió el joven Herrera.

image.png El sonido del escenario, la iluminación y las pantallas completaron una gran noche en el corazón de Jáchal.

En cuanto a la convivencia entre los que componen semejante laburo, Fernando indicó: “Hay un ambiente muy bonito de trabajo, estamos pendiente de cómo está el otro. Tomá agua, ponete protector, usar el arnés, usá el casco. Para nosotros la seguridad es muy importante por eso cada uno de los chicos fue capacitado para trabajar en altura, que no es fácil. También se capacitaron para trabajar con corriente, para trabajar con señales de audio. Estamos poniendo en práctica todo lo que venimos hace rato estudiando”

“Gracias a Dios nosotros tenemos sonido, iluminación, pantallas y escenarios y tenemos la oportunidad de ir a otros departamentos de nuestro alrededor como Iglesia, Valle Fértil y Calingasta a prestar nuestro servicio. También vamos mucho a distintos puntos de La Rioja como son Guandacol, Villa Unión y Santa Clara. Esa apertura nos da la experiencia para enfrentarnos a estos grandes desafíos y objetivos que traemos en la cabeza hace mucho tiempo”, sumó.

Consultado sobre qué significa para un jachallero vivir su gran fiesta tan desde adentro de la organización, el técnico expresó: “No te das una idea de lo que pasa por mi cuerpo en este momento. Se me pone la piel de gallina. Me crespo. Yo era un pibe que estaba atrás de escenario desde muy pequeño porque mi papá es músico, tiene una banda, y toda la vida estuve entre cables y parlantes. Entonces estar al frente de toda la técnica con mi compañero Cristian Ruiz y Fonzalida para mí es un orgullo. Me siento muy satisfecho, pero también sé que hay objetivos más grandes por cumplir y estamos muy felices”.

Para el final, un mensaje para todos aquellos que aún no han tenido ocasión de vivir en primera persona la Fiesta Nacional de la Tradición: “Los invito a que vengan a disfrutar porque Jáchal es muy lindo. La Fiesta de la Tradición son nuestras raíces, la esencia, nuestros valores, nuestra ética, modales, nuestra forma de vivir. En muchos lados se han perdido las tradiciones y acá vas a notar que hay muchos paisanitos y paisanitas que lo viven de una manera muy sentida. Invitamos a todos a que vengan a Jáchal y conozcan nuestra Fiesta de la Tradición. No se van a arrepentir”.