El fuerte vínculo de Romina Rosas con la Difunta Correa: recuerdos, promesas y un anhelo de santificación

La jefa comunal vivió con el máximo entusiasmo el paso de los gauchos promesantes por el centro de su municipio y no pudo evitar que emociones y recuerdos se apoderan de su persona: “Este año contamos con una impronta distinta: los cauceteros esperamos a los gauchos en una renovada plaza departamental. Los cauceteros somos parte de todo lo que la Difunta ha ido generando a lo largo de la historia en cada uno de los que nos ha visitado. La Difunta es caucetera y se vive y se siente de esa manera”.

“Yo me acuerdo, en épocas muy lejanas, con mi familia teníamos un FIAT 128 y nos íbamos a la Difunta. Mi padre era policía y me acuerdo como todos los domingos cargábamos el autito y partíamos hacia Vallecito para pagar la promesa de turno. He tenido varias caídas entre las piedras, que mis rodillas todavía recuerdan, cuando comíamos asado de pasada. Muchas historias de familia que hacen a la Difunta. Todos los cauceteros somos parte de esa historia que vamos reconstruyendo”, comentó Rosas, mientras se llenaba los ojos con la imagen de la Difunta Correa que por primera vez se instaló en la plaza central de Caucete.

¿La Difunta Correa, una santa?

Lo que genera Deolinda no es fácil de entender si no se vive con la devoción que tiene la intendenta y todos sus conciudadanos. Y esa fuerza es la que le permite adentrarse en la tarea de que los milagros que se le atribuyen a la Difunta Correa sean verificados y aprobados por la Iglesia Católica.

Ahondado en el tema, Rosas explicó: “La última vez que estuve reunida con el obispo hablamos de poder buscar estos milagros que acreditan esta capacidad de hacer posible lo imposible que tiene la Difunta y que es por eso que tiene tanta gente que es devota, que la sigue y que le cumple sus promesas ”.

“Uno se pregunta de dónde sala todo esto de las casas, las chapas, prendas, las fotos y eso tiene que ver con los milagros. Tenemos que comenzar a escribirlos y esa es una tarea que nos hemos propuesto todos los que somos parte. Queremos buscar esos testimonios para que puedan ser validados por la Iglesia. ¿Por qué no llegar a que la Difunta sea santa? Tiene mucho para ofrecer en ese sentido ”, completó con la voz llena de ilusión la intendenta.