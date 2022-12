Conocé a la nueva santaluceña más famosa de San Juan

Ana Paula Zevallos se llama la nueva representante de la Fiesta Nacional de Santa Lucía, elegida entre 20 aspirantes en la popular celebración de la comuna que culminó este domingo. La joven habló con Tiempo de San Juan y contó que "la verdad que con esta elección me siento súper feliz. Ayer me quedé festejando con mi familia. Estoy sin poder caer todavía. Lo que se vivió en el escenario que para mí fue un sueño de toda la vida, porque siempre vi a las chicas convertirse en reinas. Bueno, ahora cambia el título a 'embajadoras' y la verdad que me sentí tan especial, tan feliz y tan acompañada que me encantó".

ana pa.jfif

Opinó sobre la tendencia a que las fiestas no tengan más una reina, como pasó con la Fiesta del Sol y con la propia. "Sobre el cambio de título me gusta, creo que está bueno ir cambiando y evolucionando, así que me parece bien".

La nueva representante santaluceña es estudiante de la Licenciatura en Recursos Humanos en la UCC: "le dedico toda mi vida al estudio porque gracias a Dios tengo la posibilidad de que mis padres me puedan pagar la facultad y no tengo la necesidad de salir a trabajar todavía. Y como soy voy al gimnasio a las 7:30 de la mañana me levanto y voy al gym una hora o una hora y media. Eso hace que mi día cambie por completo y es la forma que enfrento la vida, con energía", dice.

ana paula2.jpg

¿Cómo se imagina su futuro? "Profesionalmente para el futuro mi proyecto es estar recibida, mucho más capacitada de lo que ya estoy hoy en día. Me recibo el año que viene y todavía estoy muy joven, creo que tengo mucha vida por delante y mucha experiencia más por delante. También proyecto muchos viajes. Creo que es la manera en la que uno crece y aprende de otras culturas, así que veo un futuro súper lleno de viajes y ojalá que así sea".

WhatsApp Image 2022-12-12 at 10.02.16 AM.jpeg

La representación de Santa Lucía no será una tarea sencilla y espera diagramar su rol en los próximos días. "La verdad que todavía no he podido charlar mucho. Me gustaría poder hablar con el intendente (Juan José Orrego) no hubo tiempo todavía porque recién está terminando la fiesta y es muy pronto pero sí hablar y proponer. Lo que yo tenga a mi alcance voy a hacer. Creo que se viene un año muy movido y me gustaría poder aportar", opinó.