lunes 22 de septiembre 2025

Deco & Home

Cinco ideas para renovar oficinas pequeñas sin tener que entrar en obras y grandes gastos

Transformar espacios reducidos puede ser una realidad sin necesidad de hacer grandes inversiones u obras importantes. Cambia el aire de tu espacio de trabajo con cinco ideas prácticas y sencillas.

Por Mariela Pérez
image

Trabajar en una oficina reducida, sea en casa o fuera de ella, no significa tener que resignar estilo, comodidad ni funcionalidad. Adoptando los recursos adecuados y dándole rienda suelta a la creatividad, estos espacios pueden tener una renovación del 100% dando la sensación de ser un lugar completamente distinto y nuevo.

Una oficina de trabajo es un espacio en el que se pasa mucho tiempo, por lo que muchas veces se busca que tenga algo de identidad personal, comodidad y que sea funcional. La primera idea es pensar que para lograr una remodelación total necesario romper paredes o iniciar reformas complejas, pero el cambio puede ser mucho más sencillo de lo que parece.

El secreto está en aprovechar al máximo cada metro cuadrado, jugar con los elementos adecuados y encontrar ese equilibrio entre estética y funcionalidad que convierte cualquier rincón en un espacio único.

Cinco ideas para darle un nuevo aspecto a la oficina pequeña

Aprovechar la luz natural

La luz natural es una aliada fundamental para ampliar visualmente cualquier espacio.

image

Es fundamental no colocar muebles que bloqueen ventanas y usar cortinas livianas o persianas que permitan el paso de la luz. Además, se pueden sumar espejos estratégicamente para reflejar esa luz y generar mayor sensación de amplitud.

Optar por muebles multifuncionales

Cuando el espacio es reducido, cada mueble debe cumplir más de una función.

image

Un escritorio con espacio de almacenamiento integrado o una silla plegable pueden hacer una gran diferencia. Así se puede mantener el orden y aprovechar mejor cada metro cuadrado sin sumar elementos que saturen.

Usar colores claros y neutros

Los tonos claros, como blancos, beige o grises suaves, ayudan a que la oficina se vea más amplia y luminosa.

image

Se pueden combinar con pequeños toques de color en accesorios o cuadros para aportar personalidad sin recargar el ambiente.

Incorporar plantas pequeñas

Las plantas no solo mejoran la calidad del aire, sino que también aportan frescura y vida al espacio.

image

Elegí especies que no requieran mucho mantenimiento y ubicar macetas pequeñas en estantes, escritorios o repisas para dar un toque natural sin ocupar espacio.

Organizar con soluciones verticales

Aprovechar las paredes para colocar estantes, paneles o ganchos donde guardar materiales, papeles o elementos de trabajo.

image

Esto libera superficie en escritorios y pisos, manteniendo todo ordenado y a mano, sin necesidad de muebles voluminosos.

