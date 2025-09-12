Las tres reglas gratuitas del feng shui para transformar tu baño en un espacio de calma y bienestar

El baño suele pensarse como un espacio funcional, por lo que hay muchas personas que no le prestan demasiada atención o no le dedican el tiempo para una decoración. Si nos basamos en el feng shui, la filosofía milenaria china que busca armonizar la energía del hogar, el baño es una de las habitaciones más importantes del hogar, ya que es donde se centra y circula el agua, que simboliza vitalidad. Es por ello que el cuidado de este espacio es vital para la armonía del hogar.

En una nota publicada por Vogue España, David de Cubas, psicólogo clínico y director de salud de ZEM Wellness Clinic Altea, compartió algunas de las reglas que aplican en sus habitaciones feng shui, creadas para potenciar el descanso y el bienestar. Inspiradas en sus consejos, repasamos tres pautas simples que podés llevar a tu baño para convertirlo en un verdadero refugio.

Un detalle no menor es que estas tres ideas son fáciles de aplicar, no requieren inversión y si se vuelven hábito notarás la diferencia.

Las tres reglas de feng shui para transformar tu baño

Orden y limpieza, siempre

No se trata solo de higiene. Mantener un baño libre de caos visual ayuda a que la energía fluya y, de paso, baja el cortisol.

image

La clave está en guardar todos los productos de belleza y conservar solo los que usás con frecuencia. Una regla práctica: lo que no usás al menos una vez por semana, no debería estar ocupando lugar, por lo que podría ser reubicado en la habitación o algún estante del baño, lejos de la vista.

Evitar la tecnología

El baño puede convertirse en un refugio libre de interferencias electromagnéticas. Al estar más alejado del “núcleo tecnológico” de la casa, es un lugar ideal para desconectar.

El consejo es simple: entrar sin el celular. Ese gesto ayuda a bajar el nivel de estrés y favorece la regulación del ritmo circadiano.

image

Además, el uso del celular en el baño aumenta el riesgo de contraer bacterias dañinas y puede causar problemas de salud como hemorroides debido a la presión de las ventas rectales por estar sentado mucho tiempo.

Cerrar la puerta y la tapa del inodoro

Más allá de la buena educación, para el feng shui este hábito simboliza que la energía positiva no se escape. Cerrar siempre la puerta y la tapa del inodoro es un detalle fácil de incorporar y con mucho significado energético.

Cómo sumar calidez al espacio

Además de estas reglas, el especialista recomienda elegir materiales naturales como madera, lino o algodón, y apostar por paletas tierra, arena, terracota o verdes en los accesorios de decoración para lograr un clima estable y armonioso.

image

También podés sumar un difusor de aceites esenciales o colgar un ramo de eucalipto en la ducha para reforzar la sensación de calma y potenciar el buen aroma.

La idea final es simple: transformar un espacio cotidiano en un refugio que renueve tu energía. Con pequeños gestos, el baño puede dejar de ser un lugar de paso y convertirse en tu rincón favorito de bienestar en casa.