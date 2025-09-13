Organizar una cocina pequeña: 10 trucos que funcionan

Una cocina pequeña puede rendir muchísimo si se planifica bien: zonas definidas, almacenamiento vertical y rutinas de orden. Acá van diez trucos probados para optimizar metros y tiempo.
Ideas prácticas para ganar espacio, ordenar lo diario y cocinar sin caos. Soluciones simples, económicas y fáciles de mantener.
Separá preparación, cocción y lavado. Evita mezclar utensilios entre zonas.
Usá estantes altos, repisas flotantes, barras con ganchos y riel magnético para cuchillos.
Sumá organizadores de niveles, bandejas giratorias (lazy susan) y separadores para tapas y tablas.
Colocá canastos colgantes para tazas, film/aluminio o especias.
Frascos o cajas transparentes y etiquetadas: ahorran tiempo y evitan duplicar compras.
Perfecto para el hueco entre heladera y mesada; guarda aceite, sal y básicos del día a día.
Coladores, bowls y tablas plegables/apilables liberan espacio.
Tiras LED bajo alacena para zona de corte. Más luz = más seguridad y precisión.
Para vajilla y cacharros: si entra algo nuevo, sale lo que no usás.
Cada noche: limpiar mesada, lavar o cargar lavavajillas y dejar la cocina “lista para empezar”.