sábado 13 de septiembre 2025

Hogar y deco

Organizar una cocina pequeña: 10 trucos que funcionan

Ideas prácticas para ganar espacio, ordenar lo diario y cocinar sin caos. Soluciones simples, económicas y fáciles de mantener.

Por Irene Toledo
Almacenamiento vertical y zonas definidas: dos claves para ganar espacio.

Los 10 trucos clave

1) Zonas claras

Separá preparación, cocción y lavado. Evita mezclar utensilios entre zonas.

2) Almacenamiento vertical

Usá estantes altos, repisas flotantes, barras con ganchos y riel magnético para cuchillos.

3) Dentro de alacenas, orden fino

Sumá organizadores de niveles, bandejas giratorias (lazy susan) y separadores para tapas y tablas.

4) Debajo de estantes

Colocá canastos colgantes para tazas, film/aluminio o especias.

5) Contenedores transparentes

Frascos o cajas transparentes y etiquetadas: ahorran tiempo y evitan duplicar compras.

6) Carrito angosto con ruedas

Perfecto para el hueco entre heladera y mesada; guarda aceite, sal y básicos del día a día.

7) Plegables y apilables

Coladores, bowls y tablas plegables/apilables liberan espacio.

8) Iluminación funcional

Tiras LED bajo alacena para zona de corte. Más luz = más seguridad y precisión.

9) Regla “entra uno, sale uno”

Para vajilla y cacharros: si entra algo nuevo, sale lo que no usás.

10) Rutina express de 5 minutos

Cada noche: limpiar mesada, lavar o cargar lavavajillas y dejar la cocina “lista para empezar”.

