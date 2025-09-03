miércoles 3 de septiembre 2025

Tips

Sin botox: labios más gruesos y carnosos mezclando dos ingredientes de tu cocina

Con este truco casero podés lograr labios más carnosos, hidratados y naturales sin bótox ni costosos tratamientos.

Por María Morá
image

Muchas personas buscan alternativas naturales y económicas para mejorar la apariencia de sus labios sin necesidad de recurrir al bótox ni a costosos tratamientos estéticos. Uno de los trucos caseros más efectivos para lograr labios más gruesos y carnosos es el uso de canela en combinación con aceites naturales. Si querés aumentar el volumen de tus labios de manera natural, probá esta sencilla preparación.

Receta casera para labios más carnosos

Ingredientes:

  • 1 cucharada de aceite de oliva (también podés usar aceite de coco derretido).

  • ½ cucharada de canela en polvo.

Preparación y aplicación:

  • Colocá ambos ingredientes en un recipiente pequeño.

  • Mezclá bien hasta obtener una pasta homogénea.

  • Aplicá sobre los labios con un hisopo o bastoncillo de algodón.

  • Dejá actuar entre 2 y 3 minutos.

  • Retirá con un algodón y un poco de agua.

Tip extra: Si tu piel es sensible, hacé una prueba previa en otra zona para asegurarte de que no haya reacciones.

Beneficios de la canela para los labios y la piel

image
labios más gruesos sin cirugía

labios más gruesos sin cirugía

Además de su aroma y propiedades medicinales, la canela es una gran aliada para la belleza natural:

  • Efecto voluminizador: activa la circulación sanguínea y genera una leve hinchazón temporal que hace que los labios luzcan más llenos.

  • Exfoliación suave: mezclada con miel o azúcar, ayuda a eliminar células muertas y deja los labios más lisos y suaves.

  • Hidratación y nutrición: sus antioxidantes y propiedades antimicrobianas protegen la piel y favorecen la retención de humedad.

  • Color natural: estimula la circulación, lo que aporta un tono más rosado y saludable a los labios.

Labios carnosos sin bótox: un remedio fácil y económico

Con esta preparación casera a base de canela y aceite, podés conseguir labios más voluminosos, hidratados y atractivos de manera natural, sin gastar dinero en tratamientos invasivos.

Temas
