Cómo usar tomate y azúcar en la piel: trucos caseros para un cutis radiante

Mantener la piel limpia y libre de impurezas es clave para un rostro saludable. Muchas veces, el maquillaje, la grasa y las células muertas se acumulan, generando un aspecto opaco y problemas como acné o poros dilatados. Una manera económica y natural de combatir esto es con un exfoliante casero hecho a base de tomate y azúcar.
Corta rodajas de tomate de aproximadamente 1 cm de grosor.
Pasa cada rodaja por azúcar blanca hasta que quede cubierta.
Frota suavemente el tomate azucarado sobre el rostro con movimientos circulares.
Deja actuar la mezcla durante 10 minutos.
Retira con abundante agua fría y finaliza aplicando una crema hidratante.
Beneficios del tomate en la piel
Contiene antioxidantes como licopeno y vitaminas A y C, que ayudan a unificar el tono y reducir manchas.
Favorece la producción de colágeno, mejorando la elasticidad.
Su acidez regula el pH de la piel y ayuda a controlar el exceso de grasa.
Los α-hidroxiácidos (AHAs) promueven la renovación celular y mejoran la hidratación.
Beneficios del azúcar en la piel
Actúa como un exfoliante natural que elimina células muertas.
Mejora la textura de la piel dejándola más suave y luminosa.
Ayuda a que los productos hidratantes penetren mejor
El exfoliante de tomate y azúcar es un remedio natural sencillo, económico y efectivo para limpiar el rostro en profundidad. Usado una o dos veces por semana, puede ayudarte a lucir una piel más fresca, uniforme y saludable sin necesidad de productos costosos.