martes 2 de septiembre 2025

Tips

Cómo usar tomate y azúcar en la piel: trucos caseros para un cutis radiante

La mezcla de tomate y azúcar te ayudará a limpiar impurezas, reducir manchas y lucir una piel suave y luminosa, con dos ingredientes que tenés en casa.

Por María Morá
Tomate y azúcar, dos aliados para tu piel

Tomate y azúcar, dos aliados para tu piel

Mantener la piel limpia y libre de impurezas es clave para un rostro saludable. Muchas veces, el maquillaje, la grasa y las células muertas se acumulan, generando un aspecto opaco y problemas como acné o poros dilatados. Una manera económica y natural de combatir esto es con un exfoliante casero hecho a base de tomate y azúcar.

Cómo preparar un exfoliante natural con tomate y azúcar

Paso a paso:

  • Corta rodajas de tomate de aproximadamente 1 cm de grosor.

  • Pasa cada rodaja por azúcar blanca hasta que quede cubierta.

  • Frota suavemente el tomate azucarado sobre el rostro con movimientos circulares.

  • Deja actuar la mezcla durante 10 minutos.

  • Retira con abundante agua fría y finaliza aplicando una crema hidratante.

Beneficios del tomate en la piel

image
Beneficios del tomate para tu piel

Beneficios del tomate para tu piel

  • Contiene antioxidantes como licopeno y vitaminas A y C, que ayudan a unificar el tono y reducir manchas.

  • Favorece la producción de colágeno, mejorando la elasticidad.

  • Su acidez regula el pH de la piel y ayuda a controlar el exceso de grasa.

  • Los α-hidroxiácidos (AHAs) promueven la renovación celular y mejoran la hidratación.

Beneficios del azúcar en la piel

  • Actúa como un exfoliante natural que elimina células muertas.

  • Mejora la textura de la piel dejándola más suave y luminosa.

  • Ayuda a que los productos hidratantes penetren mejor

El exfoliante de tomate y azúcar es un remedio natural sencillo, económico y efectivo para limpiar el rostro en profundidad. Usado una o dos veces por semana, puede ayudarte a lucir una piel más fresca, uniforme y saludable sin necesidad de productos costosos.

Temas
