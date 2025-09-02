Cómo usar tomate y azúcar en la piel: trucos caseros para un cutis radiante

Mantener la piel limpia y libre de impurezas es clave para un rostro saludable. Muchas veces, el maquillaje, la grasa y las células muertas se acumulan, generando un aspecto opaco y problemas como acné o poros dilatados. Una manera económica y natural de combatir esto es con un exfoliante casero hecho a base de tomate y azúcar.