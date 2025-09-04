¿Vas a pintar tu casa? Mirá qué color elegir para cada habitación

A la hora de renovar los espacios del hogar, la elección del color puede parecer una cuestión meramente estética. Sin embargo, diferentes estudios demuestran que los tonos que elegimos para las paredes influyen directamente en nuestro estado de ánimo, productividad y descanso. Por eso, elegir el color adecuado para cada habitación no es un detalle menor: puede cambiar por completo la energía de tu casa .

Investigación Detienen al "Muerto": lo vinculan a un robo de joyas ocurrido en una casa de Rivadavia

Para este ambiente, lo ideal es optar por colores suaves que inviten a la relajación. Los tonos recomendados son el azul claro, el verde agua o los grises tenues. Estos colores ayudan a reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño. También se puede sumar un toque lavanda si se busca un efecto más romántico y acogedor.

image

Cocina: energía y vitalidad

La cocina es uno de los espacios más activos de la casa. Colores como el amarillo, el naranja suave o incluso algunos tonos de rojo pueden estimular el apetito y promover un ambiente alegre. Si se busca algo más moderno, los blancos cálidos o los verdes oliva también funcionan muy bien.

Living: la zona de la casa para el equilibrio y confort

El living es un espacio de reunión y descanso, por eso necesita un equilibrio entre calidez y frescura. Los tonos neutros como el beige, el gris claro o el blanco roto son ideales para crear una base armónica. Se pueden combinar con detalles en colores más intensos como azul petróleo o terracota para dar personalidad sin sobrecargar.

image

Baño: limpieza y amplitud

Los colores claros como el blanco, el celeste o el gris perla ayudan a generar sensación de limpieza y amplitud, especialmente en baños pequeños. También se pueden usar verdes suaves o tonos arena para aportar un toque natural y relajante.

Espacio de trabajo o estudio: concentración y claridad

Para zonas de trabajo en casa, lo mejor es usar colores que favorezcan la concentración. El azul en tonos medios, el verde menta o el gris claro son buenas opciones. Se recomienda evitar colores demasiado saturados o cálidos, ya que pueden generar distracción o fatiga visual.

image

Habitaciones infantiles: creatividad y contención

En cuartos de niños, se puede jugar con más libertad: los tonos pastel (como rosa, celeste, verde claro o amarillo suave) generan un entorno cálido y estimulante, sin caer en la sobrecarga visual que pueden provocar colores muy intensos. Lo importante es encontrar un balance entre juego y descanso.