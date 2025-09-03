jueves 4 de septiembre 2025

Una cita con el cielo

Eclipse lunar total de septiembre: cómo ver la Luna de Sangre sin telescopio

El cielo nocturno será escenario de uno de los eventos astronómicos más impactantes del año: un eclipse lunar total, también conocido como Luna de Sangre.

El próximo domingo 7 de septiembre de 2025, el cielo nos regalará uno de los espectáculos astronómicos más fascinantes del año: un eclipse lunar total, también conocido como Luna de Sangre. Este fenómeno teñirá la Luna de un tono rojizo intenso, ofreciendo una experiencia única para astrónomos aficionados, curiosos y amantes del cielo nocturno.

¿Qué es un eclipse lunar total o Luna de Sangre?

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Luna llena atraviesa completamente la sombra de la Tierra, que se interpone entre el Sol y nuestro satélite natural. Durante este alineamiento cósmico, la luz solar se filtra y se refracta a través de la atmósfera terrestre, proyectando un resplandor rojizo sobre la superficie lunar. A este fenómeno visual se le conoce popularmente como Luna de Sangre.

Este tipo de eclipses no requiere protección ocular y puede observarse a simple vista, siempre que las condiciones del cielo lo permitan.

image
¿Desde dónde se podrá ver el eclipse lunar del 7 de septiembre?

El eclipse será visible en muchas partes del mundo, especialmente en las regiones donde será de noche durante el evento. Las zonas privilegiadas para ver la fase total del eclipse incluyen:

  • África: visible durante el anochecer en la mayoría del continente.

  • Asia (incluyendo India y China): podrá observarse en gran parte de su territorio.

  • Australia y Nueva Zelanda: visible justo antes del amanecer.

  • Europa: observable en su mayoría, especialmente en el este y el sur.

  • América: el este de América del Sur y el oeste de América del Norte podrán ver algunas fases.

  • Oceános: Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y la región de la Antártida también estarán dentro del área de visibilidad.

Entre las ciudades donde se podrá apreciar el eclipse destacan: Madrid, Roma, Berlín, Tokio, Nueva Delhi, Shanghái y Johannesburgo.

Se estima que más de 7.000 millones de personas tendrán la oportunidad de observar al menos una parte del fenómeno, y más de 4.900 millones podrán seguirlo completo de principio a fin.

¿A qué hora será la Luna de Sangre?

El eclipse lunar del 7 de septiembre tendrá una duración total de 5 horas y 27 minutos, con una fase de totalidad que se extenderá por 1 hora y 22 minutos. A continuación, te compartimos el cronograma completo del evento en hora universal (TU), para que puedas convertirlo fácilmente a tu horario local:

  • 15:28 TU – Comienzo del eclipse penumbral

  • 16:27 TU – Inicio del eclipse parcial

  • 17:30 TU – Comienzo de la fase total (Luna de Sangre)

  • 18:11 TU – Punto máximo del eclipse

  • 18:52 TU – Fin de la fase total

  • 19:56 TU – Finaliza el eclipse parcial

  • 20:55 TU – Culmina el eclipse penumbral

Un eclipse con Luna en perigeo: ¿por qué será más impactante?

Este eclipse lunar total coincide con el perigeo lunar, es decir, el momento en que la Luna se encuentra más cerca de la Tierra. Esto hará que el satélite se vea ligeramente más grande y brillante en el cielo nocturno, dando lugar a una experiencia aún más impresionante.

Además, la umbra terrestre cubrirá aproximadamente el 36% del diámetro de la Luna, generando un contraste visual muy llamativo durante el máximo del eclipse.

¿Cómo ver la Luna de Sangre?

Observar este fenómeno no requiere equipo especializado. Se puede disfrutar a simple vista, aunque el uso de binoculares o telescopios puede enriquecer la experiencia. La clave es contar con un cielo despejado y alejado de la contaminación lumínica.

Para quienes no puedan verlo en vivo desde su ubicación, varias plataformas de astronomía y canales especializados ofrecerán transmisiones en directo del eclipse.

La Luna de Sangre del 7 de septiembre de 2025 será uno de los eventos astronómicos más esperados del año. Marca tu calendario, revisa el clima de tu ciudad y prepárate para contemplar este espectáculo natural, gratuito y accesible desde múltiples rincones del planeta.

