Feng Shui: los lugares donde nunca deberías poner la cama para evitar malas energías

El dormitorio es el espacio más íntimo de la casa, allí donde se renueva la energía vital y se busca equilibrio emocional. El Feng Shui sostiene que la orientación de la cama influye directamente en la calidad del sueño, las relaciones personales y hasta en la estabilidad emocional de quienes lo habitan. Una mala ubicación puede traer insomnio, conflictos de pareja o sensación de cansancio permanente.