Feng Shui: los lugares donde nunca deberías poner la cama para evitar malas energías

La ubicación de la cama en el dormitorio es fundamental para el descanso y la armonía del hogar. Según el Feng Shui, ciertos errores en su posición pueden atraer mala suerte, afectar la salud y generar tensiones emocionales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dormitorio es el espacio más íntimo de la casa, allí donde se renueva la energía vital y se busca equilibrio emocional. El Feng Shui sostiene que la orientación de la cama influye directamente en la calidad del sueño, las relaciones personales y hasta en la estabilidad emocional de quienes lo habitan. Una mala ubicación puede traer insomnio, conflictos de pareja o sensación de cansancio permanente.

La cama simboliza seguridad y bienestar. Por eso, colocarla en el lugar adecuado es esencial para mantener una circulación energética positiva dentro del dormitorio. Evitar errores comunes es clave para crear un ambiente de protección y descanso real.

Dónde no ubicar la cama según el Feng Shui

  • Debajo de una ventana: provoca inestabilidad y pérdida de energía vital.

  • Enfrentada a la puerta: se la conoce como la “posición del ataúd” y se asocia a vibraciones negativas.

  • Pegada a la pared de un baño: el agua rompe el equilibrio y genera malestar durante el descanso.

  • Bajo vigas o estantes pesados: transmiten una carga simbólica que puede causar estrés o enfermedades.

  • En el centro del cuarto sin respaldo: la falta de un apoyo sólido detrás genera inseguridad y desprotección.

Aplicar estas recomendaciones del Feng Shui no solo mejora la calidad del sueño, sino que también ayuda a atraer energía positiva, armonía en la pareja y mayor bienestar en la vida diaria.

