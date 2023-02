Tres trabajadoras sexuales sanjuaninas denuncian una misteriosa detención "policial"

Tiempo de San Juan dialogó con Mónica Lencina, referente de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices), quien señaló que las trabajadoras no estuvieron mucho tiempo demoradas y fue por averiguación de antecedentes. Hasta ahí, todo indica que es un procedimiento normal de la policía, pero Lencina comentó algo más: “Ha sido muy raro todo lo que ha sucedido. Al toque fueron liberan liberadas. Fueron tres las compañeras demoradas, las otras salieron corriendo. No sabemos quiénes son los policías porque decían ser de la brigada, pero pregunté en la Central y dicen que de la brigada no habían ido a hacer ningún operativo” .

Según le comentaron las trabajadoras a Lencina, estas personas que se identificaron como personal de la Brigada estaban de civil solo exhibieron una placa y las subieron a una camioneta gris para el traslado a la Central de la Policía de San Juan. Según lo que le comentaron, la movilidad no tenía ninguna insignia o identificación de la fuerza policial.

trabajo sexual.jpeg Imagen ilustrativa

“Hace mucho que no nos pasaba algo así, hace cuatro a cinco años. Estamos desconcertadas con lo que ha sucedido, porque hablé hasta con la Policía y no sabían nada. Es raro todo, no sabemos qué ha pasado. Me decían que ellos no tenían orden de ningún lado, noticia de ningún lado que tenían que hacer eso, y no sabían decir de qué parte de la Brigada había sido la gente que se llevó a las chicas. Lo peor es que ellos no se identifican con nombre, sino con placas”, dijo Lencina.

Además, en los registros de la Central de Policía no está asentado que las trabajadoras sexuales hayan sido demoradas.

Mónica señaló que es una situación que no comprende, pero que las pone en estado de alerta y preocupa. “La verdad que no lo entiendo. Anoche cuando me enteré me fui hasta la zona de trabajo, hablé con las chicas que habían corrido y la verdad que todas estaban muy alteradas. Esperamos que solo sea un hecho aislado”, aseguró.

Lo negativo de la situación es que al no tener identificación de las personas que trasladaron a las trabajadoras sexuales a la dependencia policial, no se puede realizar una denuncia formal, pero desde AMMAR no descartan bajar algunos lineamientos para el cuidado de las trabajadoras que se encuentran en la vía pública.