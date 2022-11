Luego de 10 años, las trabajadoras sexuales de San Juan tienen sede propia

La inauguración oficial fue el pasado sábado 19 de noviembre, en el marco de la Semana de la Diversidad. El espacio, ubicado sobre calle Mitre antes de Patricias Sanjuaninas, en Capital, surge en medio de la necesidad de contar con un lugar para las reuniones de la asociación. Así lo destacó a Tiempo de San Juan Mónica Lencina, referente de AMMAR , quien se muestra orgullosa de formar parte del logro que representa abrir el segundo espacio que existe a nivel nacional para las trabajadoras sexuales, junto a La Casa Roja, de Buenos Aires. Las filiales que operan en el resto de las provincias por lo general funcionan en espacios compartidos, pero no hay nada como tener un “lugar propio”.

Las trabajadoras sexuales ya tienen su sede en San Juan

Que se haya inaugurado en la Semana de la Diversidad no fue azaroso. “Nosotres somos parte de la diversidad”, asegura Mónica. Y no hay nada de erroneo en esa declaración. En San Juan hay trabajadoras sexuales que son mujeres heterosexuales, chicas trans, no binarias, homosexuales, entre otras.

Gracias a la existencia de la sede como tal, Mónica señala que será más sencillo poder organizar distintas actividades, en pos de beneficiar a las sanjuaninas que se dedican al trabajo sexual, no solo con la entrega de folletería y preservativos, sino también la posibilidad de poder brindar capacitaciones que ofrezcan una salida laboral rápida para aquellas personas que deseen dejar de ejercer la prostitución o contar con otra alternativa; organizar testeos y charlas sobre enfermedades de transmisión sexual; coordinar encuentros con distintas órbitas del Estado, como Registro Civil, acceso a la Justicia, ANSES, Registro Civil, entre otros. “Es un lugar para el encuentro entre las trabajadoras sexuales, para escucharnos, destacar la importancia de la organización y lo bueno de estarlo, más allá que nuestra actividad no sea reconocida”, señaló Lencina.

WhatsApp Image 2022-11-24 at 09.52.55.jpeg

A pocos días de estar operando en el nuevo lugar, aún se están organizando en los horarios y días de atención para recibir a las trabajadoras, no solo a las afiliadas, sino a todas aquellas personas que ofrecen servicios sexuales. Por lo pronto, todos los viernes por las tardes mantendrán las reuniones de la Asociación, para coordinar acciones y ejes de trabajo.

La actividad sexual no está regulada en la provincia. Falta legislación para quienes, a voluntad, por elección propia y sin presión de terceros, ejerzan el trabajo sexual. El hecho de contar con un lugar que permita el encuentro, el acompañamiento, la contención y organización para una actividad que continúa cargada de estigmas y que es muy vapuleada sin duda marca un antes y un después, siendo un hito en la historia del trabajo sexual de San Juan.

Es un espacio para las trabajadoras, no para los clientes

No lleva ni una semana operando AMMAR en su espacio y ya han vivido episodios que no dejan de sorprender. Mónica menciona que más de una oportunidad llegaron hasta el lugar clientes en búsqueda de trabajadoras.

WhatsApp Image 2022-11-24 at 09.52.55 (1).jpeg

“No somos una agencia, acá no les vamos a facilitar contacto. Las compañeras tienen sus lugares donde trabajan. Este espacio es para las trabajadoras sexuales y eso es importante que lo tengan en claro”, puntualizó Lencina.

AMMAR, unidad de gestión para ayudar a las compañeras

La Asociación también funciona como unidad de gestión, es decir, algunas de las afiliadas son beneficiarias del Programa Nacional Potenciar Trabajo. Lencina señala que el poder contar con un espacio vital para el desarrollo de las tareas que son necesarias para no perder la ayuda.

WhatsApp Image 2022-11-24 at 09.52.55 (3).jpeg Mónica Lencina, referente de AMMAR San Juan

La sede favorecerá el trabajo de las compañeras para que no pierdan el beneficio que representa una gran ayuda teniendo en cuenta el contexto económico actual que transita el país en general y la provincia en particular.